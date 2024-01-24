Майами и Шарлотт готовятся совершить громкий обмен игроками

Розир и Лаури близки к смене команд.

Разыгрывающий Шарлотт Хорнетс Терри Розир перейдет в Майами Хит в результате обмена. Об этом сообщает Эдриан Войнаровски из ESPN.

Сделка включает в себя защищенный драфт-пик первого раунда 2027 года и опытного разыгрывающего Кайла Лаури, который пополнит ряды Шарлотт.

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Напомним, статистика Розира в текущем сезона составляет в среднем: 23,2 очка, 6,6 передачи, 3,9 подбора и 1,1 перехвата.

В свою очередь на счету Лаури в среднем 8,2 очка, 4 передачи и 3,5 подбора, реализуя 42,6% бросков с игры.

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