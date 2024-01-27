НБА: 73 очка Дончича помогли Далласу победить Атланту, Милуоки уступил Кливленду

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 27 января, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 26 января

Атланта – Даллас 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)

Атланта: Янг (30 + 11 передач), Джонсон (25), Мюррэй (22 + 7 передач), Бей (16 + 7 подборов), Капела (10 + 8 подборов) – старт; Богданович (24), Мэтьюз (8), Оконгву (8), Миллс (0).

Даллас: Дончич (73 + 10 подборов + 7 передач), Грин (21), Лайвли (9 + 11 подборов + 4 блок-шота), Г. Уильямс (9), Д. Джонс (2) – старт; Хардуэй (13), Экзам (9), Харди (8), Холмс (4).

Индиана – Финикс 133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17)

Индиана: Сиакам (31 + 7 подборов), Нембард (22 + 8 передач), Несмит (22 + 7 подборов), Тернер (5), Хилд (2) – старт; Топпин (23 + 11 подборов), Смит (13 + 10 подборов), Матурин (11), Шеппард (2), Макконнелл (2 + 8 передач).

Финикс: Букер (62), Дюрант (20 + 7 подборов + 6 передач), Бил (12 + 6 потерь), Аллен (11), Нуркич (2) – старт; Гордон (14), Юбэнкс (8), Бэйтс-Диоп (2), Окоги (0), Мету (0).

Шарлотт – Хьюстон 104:138 (28:30, 25:25, 25:44, 26:39)

Шарлотт: Бриджес (21 + 7 подборов), Болл (15 + 8 передач), Ричардс (14 + 7 подборов), Коди Мартин (6), Миллер (5) – старт; Вашингтон (12), Смит (10), Макгауэнс (8), Букнайт (5), Ниликина (5), Тор (2), Блэк (1), Смит (0), Менса (0).

Хьюстон: Грин (36 + 9 подборов), Ванвлит (14 + 6 блок-шотов), Брукс (12), Шенгюн (11 + 7 передач), Грин (0) – старт; Уитмор (24 + 11 подборов), Томпсон (13 + 8 передач), А. Холидэй (10 + 6 передач), Лэндейл (6), Буллок (5), Марьянович (3), Тэйт (2), Хинтон (2), Сэмюэльс (0).

Торонто – Клипперс 107:127 (20:29, 32:37, 29:29, 26:32)

Торонто: Барнс (23), Барретт (22), Трент (13), Янг (12), Б. Браун (9 + 9 подборов) – старт; Шредер (13), Буше (9), Дик (6), Темпл (0), Фримен-Либерти (0), Макдэниэлс (0), Портер (0), Нвора (0), Льюис (0).

Клипперс: Харден (22 + 10 подборов + 13 передач), Джордж (21), Ленард (16 + 7 подборов), Пламли (12 + 12 подборов), Мэнн (6) – старт; Уэстбрук (20), Пауэлл (17), Тайс (6), Коффи (5), Бостон (2), Хайлэнд (0).

Мемфис – Орландо 107:106 (31:31, 37:28, 22:25, 17:22)

Мемфис: Джарен Джексон (30 + 8 подборов), Кеннард (15 + 6 передач), Альдама (14 + 7 подборов), В. Уильямс (11), Кончар (7) – старт; З. Уильямс (17), Джексон (5), Тиллман (5), Родди (3 + 10 подборов), Гильярд (0).

Орландо: Банкеро (27 + 6 передач), Картер (20 + 9 подборов), Ф. Вагнер (18 + 5 потерь), Фульц (10), Саггс (0) – старт; М. Вагнер (12), Айзек (10), Энтони (5 + 7 подборов), Инглс (2), Блэк (2), Куин (0).

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 83:107 (24:22, 17:28, 23:27, 19:30)

Новый Орлеан: Джонс (14), Валанчюнас (14 + 9 подборов), Макколлум (12), Ингрэм (12 + 9 передач + 5 потерь), Мерфи (6 + 7 подборов) – старт; Хоукинс (9), Дэниэлс (5), Альварадо (5), Нэнс (4), Робинсон-Эрл (2), Лидделл (0), Зеллер (0), Маршалл (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Холмгрен (20 + 13 подборов), Джейлен Уильямс (15 + 7 передач), Гидди (4 + 6 передач), Дорт (4) – старт; Уоллес (12), Уиггинс (8), К. Уильямс (8), Мицич (3), Джо (2), Джейлин Уильямс (0), Джонсон (0), Уотерс (0).

Милуоки – Кливленд 100:112 (28:30, 29:24, 20:26, 23:32)

Милуоки: Лиллард (22), Я. Адетокумбо (22 + 11 подборов + 9 передач + 6 потерь), Миддлтон (14 + 8 подборов + 8 передач), Б. Лопес (11 + 12 подборов), Бизли (3) – старт; Портис (12 + 8 подборов), Краудер (6), Коннотон (6), Пэйн (4).

Кливленд: Митчелл (32 + 8 подборов + 6 передач), Аллен (24 + 14 подборов), Струс (11 + 7 подборов), Уэйд (9), Окоро (3) – старт; Леверт (12), Ньянг (10), Меррилл (7), Джонс (4 + 7 подборов).

Сан-Антонио – Портленд 116:100 (26:33, 36:24, 26:21, 28:22)

Сан-Антонио: Сохан (31 + 14 подборов), Вембаньяма (23 + 12 подборов + 7 потерь), Васселл (15), Джонс (9 + 7 передач), Шэмпени (5) – старт; К. Джонсон (21 + 16 подборов), Осман (7), Коллинз (4), Уэсли (1 + 8 передач), Макдермотт (0), Мамукелашвили (0).

Портленд: Саймонс (40 + 10 передач + 5 потерь), Эйтон (20 + 12 подборов), Тайбулл (5), Грант (4), Уокер (3 + 9 подборов) – старт; Камара (12), Хендерсон (6), Рит (3), Рупер (3), Мюррэй (2), Мур (2), Минайя (0).

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