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Баскетбол

Лень может перейти в Бостон к Михайлюку

Украинец находится среди целей "кельтов".
Сегодня, 11:16
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Бостон Селтикс намерен усилить глубину состава перед дедлайном обменов в НБА.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, "кельты" намерены подписать бигмена Андре Драммонда из Чикаго, но также рассматривают Джавейла МакГи из Сакраменто и его одноклубника, украинца Алексея Леня.

Также коллектив Джо Маззулы может попытаться подписать кого-то из форвардов Торонто Рэпторс, а именно Отто Портера-младшего, или Джалена Макдэниелса.

Отметим, что в составе Селтикс уже выступает украинец Святослав Михайлюк, который перешел туда в это межсезонье. 

Ранее сообщалось, что Бостон полностью гарантировал контракт Михайлюка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Алексей Лень

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