НБА: 60 очков Карри не спасли Голден Стэйт от поражения Атланте, Лейкерс победили Никс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на воскресенье, 4 февраля, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 3 февраля

Филадельфия – Бруклин 121:136 (22:38, 29:29, 31:38, 39:31)

Филадельфия: Макси (23), Убре (16), Хауз (8), М-с Моррис (4), Рид (2) – старт; Смит (17), Спрингер (11), Мартин (11), Коркмаз (10), Беверли (9 + 9 передач), Бамба (5), Каунсил (5).

Бруклин: Томас (40), Бриджес (23), К. Джонсон (13 + 7 подборов), Клэкстон (12 + 15 подборов + 4 блок-шота), Динуидди (3 + 6 передач) – старт; Уокер (20), Уотфорд (9), О'Нил (8), Джайлз (8), Симмонс (0 + 9 подборов).

Атланта – Голден Стэйт 141:134 OT (28:33, 36:31, 25:25, 34:34, 18:11)

Атланта: Янг (35 + 6 передач), Джонсон (21 + 13 подборов + 8 передач), Мюррэй (19 + 7 передач), Капела (17 + 15 подборов), Мэтьюз (8) – старт; Оконгву (22 + 16 подборов), Богданович (13), Хантер (6), Миллс (0).

Голден Стэйт: Карри (60), Куминга (16), Томпсон (10), Др. Грин (7 + 8 передач), Уиггинс (2) – старт; Киньонес (17), Подземски (15 + 11 подборов), Джексон-Дэвис (5), Сантос (2), Луни (0 + 10 подборов).

Чикаго – Сакраменто 115:123 (25:32, 27:39, 29:20, 34:32)

Чикаго: Уайт (26), Дерозан (24 + 7 подборов + 6 передач), Вучевич (24 + 12 подборов), Досунму (18), Карузо (7 + 6 передач) – старт; Крэйг (5), Картер (4), Филлипс (3), Драммонд (2 + 8 подборов), Тэйлор (2).

Сакраменто: Фокс (41 + 5 перехватов), Сабонис (13 + 14 подборов + 10 передач + 6 потерь), Барнс (11), Хертер (9), Мюррэй (5) – старт; Монк (22 + 7 передач), Лайлс (16), Митчелл (4), Макги (2), Эдвардс (0).

Сан-Антонио – Кливленд 101:117 (25:30, 20:37, 26:25, 30:25)

Сан-Антонио: Васселл (22), Вембаньяма (19 + 14 подборов), Шэмпени (8), Джонс (7 + 8 передач), Сохан (2 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (17), Коллинз (10 + 9 подборов), Макдермотт (8), Осман (7), Брэнэм (1), Уэсли (0).

Кливленд: Митчелл (31 + 8 подборов + 7 передач), Э. Мобли (28 + 10 подборов), Аллен (26 + 16 подборов), Струс (6), Гарлэнд (4) – старт; Леверт (10 + 6 передач), Окоро (7), Меррилл (3), Ньянг (2), Уэйд (0), Джонс (0), Портер (0).

Даллас – Милуоки 117:129 (44:20, 21:40, 27:33, 25:36)

Даллас: Дончич (40 + 9 подборов + 11 передач + 9 потерь), Клебер (21), Грин (20 + 9 подборов), Д. Джонс (8), Г. Уильямс (2) – старт; Хардуэй (18), Харди (4), Пауэлл (4 + 8 подборов).

Милуоки: Я. Адетокумбо (48 + 10 передач + 5 перехватов), Лиллард (30 + 8 передач + 6 потерь), Миддлтон (13 + 8 передач), Бизли (9 + 7 подборов), Р. Лопес (2) – старт; Портис (12 + 10 подборов), Краудер (8), Грин (5), Коннотон (2), Пэйн (0).

Нью-Йорк – Лейкерс 105:113 (25:27, 34:32, 27:21, 19:33)

Нью-Йорк: Брансон (36 + 10 передач), Дивинченцо (26), Харт (12 + 11 подборов), Ачиува (10 + 8 подборов), Хартенштайн (6 + 15 подборов) – старт; Макбрайд (10), Флинн (3), Симс (2).

Лейкерс: Джеймс (24), Ривз (22 + 7 передач), Расселл (16), Дэвис (12 + 18 подборов + 4 блок-шота), Хатимура (7) – старт; Принс (16), Хэйс (10), Кристи (6), Вуд (0).

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