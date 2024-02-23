НБА: Бостон с Михайлюком победил Чикаго, Сакраменто с Ленем одолел Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 23 февраля, состоялись 12 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 22 февраля

Торонто – Бруклин 121:93 (30:21, 29:27, 23:23, 39:22)

Торонто: Трент (25), Куикли (24), Барнс (18 + 12 подборов), Барретт (12 + 7 передач), Пелтль (8 + 9 подборов) – старт; Олиник (8), Дик (7), Б. Браун (6), Нвора (6), Картон (3), Буше (2), Агбаджи (2), Макдэниэлс (0).

Бруклин: Бриджес (21), Томас (19), Клэкстон (6 + 10 подборов), Финни-Смит (3), Симмонс (2) – старт; Уокер (11), Шарп (9), Смит (6), К. Джонсон (6), Шредер (4), Уотфорд (4), Уилсон (2), Бэйтс-Диоп (0).

Индиана – Детройт 129:115 (42:25, 30:18, 30:45, 27:27)

Индиана: Халибертон (25 + 13 передач + 5 потерь), Сиакам (20), Матурин (15), Тернер (13 + 11 подборов), Нембард (8) – старт; Макконнелл (16), Джексон (13), Топпин (9), Шеппард (7), Макдермотт (3).

Детройт: Каннингем (30 + 8 передач), Дюрен (15 + 13 подборов), Айви (14), Фонтеккьо (14), Томпсон (11 + 7 подборов) – старт; Фурнье (10), Сассер (9), Уайзмен (6), Флинн (2), Браун (2), Милтон (2).

Филадельфия – Нью-Йорк 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)

Филадельфия: Макси (35), Хилд (14 + 6 передач), Харрис (7), Рид (2), Батюм (0) – старт; Убре (14 + 5 потерь), Лаури (11), Пэйн (7), Мартин (6 + 7 подборов), Бэйзли (0), Бамба (0), Каунсил (0), Смит (0).

Нью-Йорк: Брансон (21 + 12 передач + 7 потерь), Ачиува (18 + 11 подборов), Харт (18 + 12 подборов), Дивинченцо (16), Хартенштайн (0) – старт; Богданович (22), Беркс (7), Симс (4 + 10 подборов), Макбрайд (4), Джеффрис (0), Топпин (0).

Кливленд – Орландо 109:116 (24:29, 26:25, 32:32, 27:30)

Кливленд: Гарлэнд (18 + 10 передач), Аллен (18 + 10 подборов), Струс (18 + 6 передач), Окоро (17), Э. Мобли (14 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Ньянг (9), Леверт (6), Меррилл (4), Уэйд (3), Портер (2).

Орландо: Ф. Вагнер (14), Банкеро (12), Картер (12), Г. Харрис (8), Саггс (7) – старт; М. Вагнер (22 + 7 подборов), Энтони (13 + 6 передач), Инглс (12), Блэк (9), Айзек (7 + 7 подборов).

Даллас – Финикс 123:113 (32:33, 28:30, 36:28, 27:22)

Даллас: Дончич (41 + 9 подборов + 11 передач), Ирвинг (29), Вашингтон (12), Грин (9), Лайвли (5) – старт; Хардуэй (12), Клебер (7), Д. Джонс (4), Гэффорд (4), Харди (0), Пауэлл (0), Проспер (0).

Финикс: Букер (35 + 8 передач), Дюрэнт (23 + 5 потерь), Гордон (16), Аллен (10), Нуркич (5) – старт; Окоги (11), О'Нил (10 + 9 подборов), Литтл (3), Юбэнкс (0), Родди (0), С. Ли (0), Маледон (0).

Оклахома-Сити – Клипперс 129:107 (35:33, 26:26, 35:23, 33:25)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 8 передач), Дорт (19), Джейлен Уильямс (18 + 6 передач), Холмгрен (17 + 10 подборов), Гидди (12) – старт; Уиггинс (9), Джо (9), К. Уильямс (7), Уоллес (7), Хэйворд (0), Уотерс (0), Сарр (0).

Клипперс: Ленард (20), Харден (17), Джордж (14 + 7 подборов + 6 передач), Зубац (13 + 12 подборов), Мэнн (8 + 6 передач) – старт; Пауэлл (19), Коффи (8), Бостон (4), Пламли (2), Уэстбрук (2).

Чикаго – Бостон 112:129 (23:31, 39:28, 21:37, 29:33)

Чикаго: Вучевич (22 + 14 подборов), Уайт (20), Дерозан (19), Досунму (14 + 7 подборов + 8 передач), Карузо (12) – старт; Драммонд (11 + 8 подборов), Филлипс (9), Терри (3), Картер (2), Битим (0), Тэйлор (0).

Бостон: Уайт (28), Тейтум (25 + 7 подборов), Браун (21), Порзингис (14), Холидэй (9 + 6 передач) – старт; Корнет (10), Притчард (9), Хаузер (8), Михайлюк (3), Тиллман (2), Спрингер (0), Бриссетт (0), Хорфорд (0).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 2 минуты 14 секунд, набрал три очка, сделал одну передачу и один подбор.

Новый Орлеан – Хьюстон 127:105 (31:27, 32:23, 38:29, 26:26)

Новый Орлеан: Макколлум (28 + 6 передач), Уильямсон (27 + 9 передач), Валанчюнас (20 + 14 подборов), Джонс (17 + 7 перехватов), Мерфи (13) – старт; Альварадо (11 + 7 передач), Маршалл (6), Хоукинс (3), Зеллер (2), Робинсон-Эрл (0), Нэнс (0), Райан (0).

Хьюстон: Шенгюн (20 + 9 подборов), Грин (10), Смит (9), Ванвлит (7 + 6 передач), Брукс (7) – старт; Томпсон (22), Уитмор (13), Грин (8), Тэйт (4), Буллок (3), Лэндейл (2), А. Холидэй (0), Уильямс (0).

Юта – Шарлотт 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)

Юта: Маркканен (21 + 9 подборов + 6 передач), Секстон (17), Джордж (16 + 5 потерь), Хендрикс (12 + 9 подборов), Коллинз (9 + 18 подборов) – старт; Кларксон (15 + 8 подборов), Данн (8), Сенсабо (7), Кесслер (2).

Шарлотт: Бриджес (26 + 14 подборов), Миллер (16), Мэнн (13), Ричардс (8 + 10 подборов), Коди Мартин (5) – старт; Г. Уильямс (24), Сет Карри (10), Бертанс (9), Мицич (4 + 8 передач).

Денвер – Вашингтон 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27)

Денвер: Портер (22 + 11 подборов), Йокич (21 + 19 подборов + 15 передач), Дж. Мюррэй (18 + 8 передач), Гордон (17), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; К. Браун (12 + 10 подборов), Уотсон (11 + 4 блок-шота), Джексон (11), Дж. Холидэй (8), Ннаджи (8 + 4 блок-шота), Хафф (2), Пикетт (0), Стротер (0).

Вашингтон: Кузма (31 + 12 подборов), Джонс (13 + 14 передач), Бэгли (8 + 7 подборов), Авдия (5), Кулибали (4) – старт; Пул (18), Кисперт (12), Шэмпени (7), Оморуйи (7), Гилл (3), Дэвис (2), Шэмет (0), Болдуин (0), Холмс (0).

Сакраменто – Сан-Антонио 127:122 (30:32, 35:25, 28:30, 34:35)

Сакраменто: Фокс (28 + 9 передач), Сабонис (22 + 11 подборов + 11 передач), Хертер (21), Мюррэй (16), Барнс (5) – старт; Монк (21), Дуарте (6), Лень (4), Лайлс (4), Митчелл (0), Эдвардс (0).

Украинец Алексей Лень отыграл 13 минут 56 сенкуд, за которые набрал четыре очка и совершил четыре подбора и два блокшота.

Сан-Антонио: Васселл (32 + 7 передач), Вембаньяма (19 + 13 подборов + 5 перехватов + 5 блок-шотов), Сохан (16 + 8 подборов), Джонс (10 + 9 передач), Шэмпени (10) – старт; К. Джонсон (18), Осман (5), Брэнэм (5), Уэсли (4), Коллинз (3).

Голден Стэйт – Лейкерс 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28)

Голден Стэйт: Карри (32 + 8 передач), Уиггинс (20), Куминга (12), Подземски (10 + 9 подборов), Др. Грин (8 + 7 подборов) – старт; Джексон-Дэвис (17), Киньонес (7), Робинсон (6), Шарич (4), Муди (4), Сантос (3), Томпсон (3), Луни (2).

Лейкерс: Дэвис (27 + 15 подборов), Расселл (18 + 9 передач), Ривз (16), Принс (12), Хатимура (8) – старт; Кристи (9 + 6 передач), Хэйс (7 + 7 подборов), Динуидди (5), Худ-Шифино (4), Мэйс (4), Уиндлер (0).

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