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Баскетбол

Орландо Мэджик наградили тренера за прогресс результатов команды новым контрактом

Постепенное развитие игроков и увеличение количества побед убедило руководство клуба продлить соглашение с наставником.
Сегодня, 19:33
Джамал Мосли / Getty Images
Джамал Мосли / Getty Images

Орландо Мэджик согласовали продление контракта с главным тренером Джамалом Мосли, сообщает ESPN.

Организация решила дать наставнику новый четырехлетний контракт (до конца сезона-2027/28) на фоне значительного улучшения результатов команды.

"Джамал и его команда проделали огромную работу не только в этом сезоне, но и с тех пор, как мы наняли его еще в 2021 году", — заявил президент по баскетбольным операциям Орландо Джефф Велтман.

"Его подготовка, трудовая этика, умение общаться с игроками и энтузиазм, который он каждый день вкладывает в работу, приносят положительные результаты как на площадке, так и за ее пределами. Мы очень рады, что Джамал будет возглавлять Мэджик еще многие годы".

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Мосли руководит возрождением франшизы, начиная с 2021 года. Они с Велтманом провели капитальный ремонт команды, задрафтовав Паоло Банкеро и Франца Вагнера.

Команда увеличивала общее количество побед в каждом следующем сезоне. В этой кампании Мэджик набрали менее 100 очков 18 раз – это лучший показатель в НБА.

На данный момент Орландо Мэджик занимают пятое место Восточной конференции, имея баланс побед 37-28.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик

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