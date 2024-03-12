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Баскетбол

Чемпион НБА в составе Уорриорз объявил о завершении карьеры

"Внебрачный сын Уилта Чемберлена" был отчислен Ютой, после чего принял решение уйти из баскетбола.
Сегодня, 18:04
Стеф Карри и Отто Портер / Getty Images
Стеф Карри и Отто Портер / Getty Images

Чемпион НБА 2022 года в составе Голден Стэйт Отто Портер объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт лиги.

Форвард начинал нынешний сезон в составе Торонто, однако во время дедлайна обменов он перешел в Юту. Во вторник, 12 марта, Джаз отчислили 30-летнего игрока, который принял решение уйти из баскетбола.

"За последние 11 лет у меня была возможность воплотить в жизнь мечту всей моей жизни – играть в НБА", – сказал Портер.

"Эта мечта увенчалась чемпионством НБА! К сожалению, мое тело не позволяет мне играть на том уровне, которого я от себя ожидаю, и поэтому я решил завершить карьеру".

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Отто Портер был выбран Вашингтоном под общим третьим пиком на драфте 2013 года. Форвард за свою 11-летнюю карьеру поиграл за Уизардс, Чикаго, Орландо, Голден Стэйт, Торонто и Юту.

В 527 матчах (319 в старте) Портер набирал в среднем 10,3 очка, 4,9 подбора и 1,5 передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Отто Портер

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