Чемпион НБА в составе Уорриорз объявил о завершении карьеры

Чемпион НБА 2022 года в составе Голден Стэйт Отто Портер объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт лиги.

Форвард начинал нынешний сезон в составе Торонто, однако во время дедлайна обменов он перешел в Юту. Во вторник, 12 марта, Джаз отчислили 30-летнего игрока, который принял решение уйти из баскетбола.

"За последние 11 лет у меня была возможность воплотить в жизнь мечту всей моей жизни – играть в НБА", – сказал Портер.

"Эта мечта увенчалась чемпионством НБА! К сожалению, мое тело не позволяет мне играть на том уровне, которого я от себя ожидаю, и поэтому я решил завершить карьеру".

