НБА: Сакраменто с Ленем уступил Никс, Голден Стэйт одолел Лейкерс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на воскресенье, 17 марта, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 16 марта

Хьюстон – Кливленд 117:103 (34:29, 36:25, 28:19, 19:30)

Хьюстон: Грин (26 + 11 подборов), Смит (20 + 7 подборов), Томпсон (18 + 8 подборов), Ванвлит (13 + 16 передач), Брукс (12) – старт; Грин (9), Тэйт (8), Лэндейл (6), Буллок (3), А. Холидэй (2), Марьянович (0), Уильямс (0).

Кливленд: Ньянг (14), Митчелл (13), Гарлэнд (12), Окоро (10), Аллен (10 + 7 подборов) – старт; Леверт (21 + 7 передач), Меррилл (11 + 8 подборов), Томпсон (5), Портер (4), Джонс (3).

Индиана – Бруклин 121:100 (25:30, 34:27, 27:21, 35:22)

Индиана: Сиакам (28 + 11 подборов), Несмит (16), Халибертон (14 + 7 подборов), Тернер (11 + 7 подборов), Нембард (7) – старт; Макконнелл (13), Шеппард (11), Смит (9), Топпин (6), Джексон (4), Браун (2), Уокер (0), Джексон (0).

Бруклин: Томас (22 + 8 подборов + 5 потерь), Шредер (13), Финни-Смит (12), Клэкстон (9 + 10 подборов), Бриджес (7 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (14), Уотфорд (12), Смит (4), Шарп (3 + 7 подборов), Уилсон (2), Уокер (2), Бэйтс-Диоп (0), Клауни (0).

Филадельфия – Шарлотт 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)

Филадельфия: Макси (30), Убре (22), Батюм (8 + 8 подборов), Лаури (5 + 7 передач), Бамба (3 + 8 подборов) – старт; Хилд (14), Рид (11 + 8 подборов), Пэйн (10), Мартин (6).

Шарлотт: Мэнн (21 + 8 подборов + 6 передач), Бриджес (14 + 9 подборов + 6 передач), Мицич (11 + 5 потерь), Ричардс (11 + 11 подборов), Миллер (6) – старт; Бертанс (16), Г. Уильямс (14), Покушевски (5), Смит (0).

Новый Орлеан – Портленд 126:107 (36:33, 37:35, 29:24, 24:15)

Новый Орлеан: Макколлум (30 + 8 передач), Уильямсон (26 + 10 подборов), Ингрэм (22 + 7 подборов + 4 блок-шота), Мерфи (20), Валанчюнас (4) – старт; Маршалл (11), Альварадо (7), Робинсон-Эрл (6 + 6 передач), Хоукинс (0).

Портленд: Бэнтон (28 + 6 передач + 5 потерь), Саймонс (25 + 8 передач + 5 потерь), Эйтон (20 + 8 подборов), Камара (11), Мюррэй (0) – старт; Хендерсон (11), Уокер (10), Рупер (2), Минайя (0), Рит (0), Баджи (0).

Мемфис – Оклахома-Сити 112:118 (27:29, 27:27, 24:35, 34:27)

Мемфис: Бэйн (22 + 7 передач), Джексон (19), Джарен Джексон (19 + 7 передач + 5 потерь), Альдама (16), Кеннард (9 + 9 передач) – старт; Ларэвиа (14), Кончар (9), Джарро (2), Гэбриэл (2).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (23 + 7 подборов + 6 передач), Холмгрен (22 + 11 подборов), Гилджес-Александер (20 + 7 подборов), Гидди (13), Дорт (12) – старт; Джо (10), Хэйворд (6), К. Уильямс (6), Уоллес (4), Уиггинс (2), Джейлин Уильямс (0), Мускала (0).

Чикаго – Вашингтон 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29)

Чикаго: Досунму (34 + 9 передач), Вучевич (29 + 13 подборов), Карузо (16), Дерозан (13 + 6 передач), Крэйг (4) – старт; Драммонд (13 + 9 подборов), Терри (6), Битим (6), Саного (2), Картер (2), Тэйлор (2), Фанк (0).

Вашингтон: Кисперт (16), Кулибали (15 + 8 подборов), Пул (13 + 8 передач), Кузма (11), Холмс (7) – старт; Шэмпени (11 + 7 подборов), Оморуйи (7), Болдуин (6), Батлер (5), Дэвис (5), Гилл (2), Бернард (0).

Лейкерс – Голден Стэйт 121:128 (36:30, 30:37, 27:35, 28:26)

Лейкерс: Джеймс (40 + 8 подборов + 9 передач), Расселл (23 + 13 передач), Хатимура (14), Ривз (11), Дэвис (8) – старт; Принс (8), Хэйс (7 + 12 подборов), Динуидди (7), Кристи (3).

Голден Стэйт: Карри (31), Куминга (23), Уиггинс (16), Др. Грин (6 + 12 подборов + 13 передач), Подземски (5) – старт; Томпсон (26), Джексон-Дэвис (10), Пол (8), Пэйтон II (3).

Юта – Миннесота 100:119 (19:19, 29:29, 24:34, 28:37)

Юта: Джордж (18), Хендрикс (15 + 10 подборов), Сенсабо (8 + 7 подборов), Кесслер (7 + 10 подборов), Данн (4) – старт; Секстон (22 + 10 передач + 5 потерь), Юртсевен (14), Джузэнг (8), Престон (2), Поттер (2).

Миннесота: Эдвардс (31 + 10 подборов), Конли (25), Рид (22 + 12 подборов), Макдэниэлс (8), Андерсон (4 + 9 передач) – старт; Гарза (9), Александер-Уокер (8), Майнотт (5), Маклафлин (3), Моррис (2), Уоррен (2), Миллер (0), Мур (0).

Сакраменто – Нью-Йорк 91:98 (22:21, 26:32, 26:22, 17:23)

Сакраменто: Сабонис (21 + 14 подборов + 5 потерь), Фокс (20 + 7 подборов + 9 передач), Барнс (16), Мюррэй (11), Хертер (0) – старт; Монк (18), Эллис (5), Лень (0), Митчелл (0), Эдвардс (0), Дуарте (0).

Украинец Алесей Лень провел на площадке 7 минут 17 секунд, за которые совершил один подбор и сделал три блок-шота.

Нью-Йорк: Брансон (42 + 6 потерь), Дивинченцо (15), Харт (9 + 13 подборов), Хартенштайн (7 + 14 подборов + 4 блок-шота), Ануноби (2) – старт; Беркс (12), Богданович (9), Ачиува (2), Макбрайд (0).

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