НБА: Сакраменто Леня и Бостон Михайлюка обыграли Орландо и Чикаго соответственно

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на воскресенье, 24 марта, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, а также один поединок прошел еще вечером 23 марта.

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в своих поединках, игрок Бостона сумел принести своей команде три очка.

Результаты матчей НБА за 23 марта

Нью-Йорк – Бруклин 105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)

Нью-Йорк: Дивинченцо (31), Макбрайд (26), Брансон (17 + 8 передач), Хартенштайн (17 + 9 подборов), Харт (6 + 13 подборов) – старт; Беркс (5), Богданович (3), Симс (0 + 7 подборов), Ачиува (0).

Бруклин: Томас (19 + 6 передач + 5 потерь), Бриджес (18), К. Джонсон (13), Шредер (9 + 7 подборов), Клэкстон (5 + 9 подборов) – старт; Уокер (9), Смит (8), Шарп (5), Уотфорд (3), Уилсон (2), Финни-Смит (2), Бэйтс-Диоп (0), Клауни (0).

Орландо – Сакраменто 107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)

Орландо: Банкеро (22 + 7 подборов), Ф. Вагнер (18), Саггс (9), Хьюстан (6), Картер (3 + 11 подборов) – старт; Айзек (25 + 7 подборов), Энтони (16 + 7 подборов + 6 передач), Фульц (4), М. Вагнер (4), Инглс (0).

Сакраменто: Фокс (31 + 8 подборов), Мюррэй (22 + 7 подборов), Сабонис (21 + 14 подборов + 8 передач), Эллис (19 + 6 передач), Барнс (9) – старт; Дуарте (5), Митчелл (2), Лень (0), Монк (0).

Атланта – Шарлотт 132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)

Атланта: Мюррэй (28 + 7 подборов + 12 передач + 5 перехватов), Богданович (12 + 6 передач), Капела (12 + 10 подборов), Хантер (11), Крейчи (9) – старт; Фернанду (25), Мэтьюз (20), Мэттьюз (6), Уиндлер (5), Форрест (4 + 9 передач).

Шарлотт: Бриджес (27), Миллер (13), Ричардс (12 + 16 подборов), Мэнн (9 + 9 передач), Мицич (8 + 6 передач) – старт; Покушевски (9), Г. Уильямс (7), Бертанс (6), Бэйли (0), Смит (0).

Вашингтон – Торонто 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)

Вашингтон: Авдия (22 + 13 подборов), Пул (18 + 12 передач), Кисперт (18), Кузма (16 + 9 подборов), Холмс (15 + 14 подборов) – старт; Бэгли (10 + 8 подборов), Батлер (7), Дэвис (4), Болдуин (2), Vukcevic (0), Шэмпени (0).

Торонто: Трент (31), Дик (17), Олиник (14 + 10 передач), Агбаджи (12 + 9 подборов), Рэмзи (8) – старт; Б. Браун (11), Нвора (7), Фримен-Либерти (4), Темпл (3), Ги (2).

Сан-Антонио – Финикс 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)

Сан-Антонио: Вембаньяма (13 + 5 потерь), Джонс (10), Сохан (7), Шэмпени (4), Васселл (2) – старт; К. Джонсон (14), Уэсли (12), Коллинз (11), Мамукелашвили (11), Брэнэм (7), Грэм (6), Осман (5), Барлоу (4).

Финикс: Букер (32 + 7 подборов + 9 передач), Дюрэнт (25), Бил (13 + 12 передач), Аллен (8), Нуркич (6 + 10 подборов) – старт; Бол (13), Гордон (12), Юбэнкс (10), О'Нил (4), Янг (4), Родди (2), Литтл (2), Окоги (0).

Чикаго – Бостон 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)

Чикаго: Дерозан (28 + 9 передач), Досунму (14), Вучевич (14), Карузо (14), Уайт (11 + 10 передач) – старт; Терри (12), Крэйг (11), Драммонд (7), Битим (2), Тэйлор (0).

Бостон: Тейтум (26 + 6 передач + 5 потерь), Хаузер (23), Хорфорд (23 + 8 подборов), Уайт (17 + 6 передач), Корнет (8 + 13 подборов) – старт; Притчард (15 + 8 передач), Бриссетт (7), Михайлюк (3), Тиллман (2), Спрингер (0).

Хьюстон – Юта 147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)

Хьюстон: Грин (41), Ванвлит (34 + 7 передач), Брукс (12), Смит (5), Томпсон (4 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Грин (21), А. Холидэй (7), Тэйт (7), Лэндейл (6), Буллок (6 + 7 подборов), Уильямс (4), Марьянович (0).

Юта: Коллинз (25), Секстон (20 + 8 передач), Джордж (15), Хендрикс (9), Джузэнг (8) – старт; Сенсабо (16), Льюис (12), Кесслер (12 + 9 подборов), Данн (2), Поттер (0).

Портленд – Денвер 111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)

Портленд: Рит (24 + 8 подборов), Хендерсон (22 + 6 передач), Камара (16 + 7 подборов + 6 передач), Мюррэй (11 + 7 подборов), Рупер (3) – старт; Уокер (15 + 9 подборов), Бэнтон (14), Браун (4), Хэгенс (2 + 6 передач).

Денвер: Джексон (23), Гордон (22 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (13), Портер (12 + 9 подборов), Джордан (11 + 8 подборов) – старт; К. Браун (17 + 8 подборов + 6 передач), Гиллеспи (11), Уотсон (3), Дж. Холидэй (2).

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