НБА: Лейкерс обыграли Кливленд, Мемфис уступил Филадельфии

В ночь воскресенье, 7 апреля, состоялись всего четыре матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 6 апреля

Лейкерс – Кливленд 116:97 (36:33, 29:23, 25:22, 26:19)

Лейкерс: Расселл (28 + 6 потерь), Джеймс (24 + 12 передач + 5 потерь),Дэвис (22 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Ривз (7 + 6 передач),Хатимура (7) – старт; Принс (18), Динуидди (6), Хэйс (4), Винсент(0), Каслтон (0), Льюис (0), Кристи (0).

Кливленд: Гарлэнд (26 + 5 перехватов), Аллен (12 + 12 подборов), Митчелл(10 + 7 передач + 5 потерь), Э. Мобли (8), Струс (5) – старт;Леверт (21 + 7 подборов), Ньянг (12), М-с Моррис (3), А. Мобли(0), Джонс (0), Портер (0), Нэнс (0), Меррилл (0), Томпсон (0).

Бруклин – Детройт 113:103 (23:35, 23:22, 29:26, 38:20)

Бруклин: Томас (32), Шредер (24 + 6 передач), Бриджес (13), Клэкстон (5 + 9 подборов), Финни-Смит (2 + 7 подборов) – старт; Клауни (17 + 4 блок-шота), Уилсон (10), Уотфорд (7), Уокер (3), Шарп (0).

Детройт: Мету (20 + 7 подборов), Сассер (18 + 6 передач), Айви (16 + 10 передач), Браун (15), Уайзмен (4) – старт; Науэлл (12), Роден (7),Гибсон (5), Бейхайм (3), Флинн (3).

Мемфис – Филадельфия 96:116 (23:28, 19:34, 28:24, 26:30)

Мемфис: Пиппен (24), Джексон (17), Гудвин (15), Pereira (13 + 11 подборов), Джемисон (5 + 7 подборов) – старт; Симпсон (14),Кларк (6 + 8 подборов), Аллен (2).

Филадельфия: Эмбиид (30 + 12 подборов + 8 потерь), Убре (17), Батюм (9),Лаури (8), Макси(7) – старт; Даутин (11), Мартин (10), Хилд (7), Рид (6), Смит (5), Пэйн (3), Каунсил (3).

Денвер – Атланта 142:110 (33:26, 36:30, 42:30, 31:24)

Денвер: Колдуэлл-Поуп (24), Портер (20), Йокич (19 + 14 подборов + 11 передач), Дж. Мюррэй(16 + 6 передач), К. Браун (5) – старт;Джексон (18), Уотсон (13 + 5 блок-шотов), Дж. Холидэй (8 + 6 передач), Стротер (5), Ннаджи (5), Хафф (4), Пикетт (3), Тайсон(2).

Атланта: Капела (19 + 12 подборов), Богданович (18), Хантер (18) ,Джонсон (17 + 6 потерь), Мюррэй (14 + 12 передач) – старт; Мэтьюз (11), Фернанду (6), Бафкин (4), Крейчи (3), Гуйе (0).

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