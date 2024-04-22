Плей-офф НБА: Бостон без Михайлюка разобрался с Майами, Милуоки обыграл Индиану

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 22 апреля, состоялись четыре матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

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Результаты матчей плей-офф НБА за 21 апреля

Бостон – Майами 114:94 (26:21, 34:24, 31:14, 23:35)

Бостон: Тейтум (23 + 10 подборов + 10 передач), Уайт (20), Порзингис (18), Браун (17 + 8 подборов), Холидэй (6 + 7 подборов) – старт; Хаузер (12), Хорфорд (10 + 7 подборов), Притчард (8).

Майами: Адебайо (24), Хакес (16), Хирро (11), Йович (10), Калеб Мартин (4) – старт; Райт (17), Лав (7), Д. Робинсон (5), Хайсмит (0).

Бостон ведет в серии – 1-0.

Клипперс – Даллас 109:97 (34:22, 22:8, 31:34, 22:33)

Клипперс: Харден (28 + 8 передач), Джордж (22), Зубац (20 + 15 подборов), Мэнн (13 + 9 подборов), Коффи (6) – старт; Уэстбрук (13), Пауэлл (5), Пламли (2).

Даллас: Дончич (33 + 13 подборов + 6 передач), Ирвинг (31 + 7 подборов), Вашингтон (11 + 7 подборов), Гэффорд (3), Д. Джонс (0) – старт; Хардуэй (6), Грин (4), Экзам (3), Лайвли (3), Клебер (3), Харди (0), Пауэлл (0), Проспер (0), Лоусон (0).

Клипперс ведут в серии – 1-0.

Милуоки – Индиана 109:94 (30:21, 39:21, 14:29, 26:23)

Милуоки: Лиллард (35), Миддлтон (23 + 10 подборов), Портис (15 + 11 подборов), Б. Лопес (11), Беверли (5 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Бизли (9), Коннотон (6), Краудер (5), Грин (0).

Индиана: Сиакам (36 + 13 подборов), Тернер (17 + 8 подборов), Халибертон (9 + 7 подборов + 8 передач), Несмит (7), Нембард (6) – старт; Макконнелл (10), Топпин (4), Шеппард (3), Смит (2 + 7 подборов), Джексон (0), Макдермотт (0).

Милуоки ведет в серии – 1-0.

Оклахома-Сити – Новый Орлеан 94:92 (17:17, 26:26, 31:25, 20:24)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28), Джейлен Уильямс (19 + 7 подборов), Холмгрен (15 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Дорт (6), Гидди (2) – старт; Уиггинс (6), Джейлин Уильямс (6), Джо (5), Уоллес (5), К. Уильямс (2), Хэйворд (0).

Новый Орлеан: Мерфи (21), Макколлум (20 + 6 передач), Валанчюнас (13 + 20 подборов), Ингрэм (12), Джонс (8 + 7 подборов) – старт; Нэнс (8 + 8 подборов), Маршалл (5), Альварадо (5), Дэниэлс (0).

Оклахома ведет в серии – 1-0.

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