Взрывной Орландо, неудача Дюранта, мессия Эмбиид и попытка реванша Лейкерс: анонс плей-офф НБА. Часть 1

Вечером субботы, 20 апреля, в США стартует долгожданный плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Команды будут проводить серии первого раунда, который временами дарит поклонникам баскетбола неожиданные результаты, отчего дальнейшее развитие плей-офф становится лишь интереснее и увлекательнее.

В этой части анонса ISPORT.ua рассмотрел четыре пары команд, которые первыми официально вступят в плей-офф. Сразу хочется предупредить, что прогнозы автора не претендуют на то, чтобы быть истиной в последней инстанции, а потому все в праве не соглашаться с видением того, как все будет.

Кливленд – Орландо

Самая ровная пара команд на Востоке, что и неудивительно, раз они оказались рядом в турнирной таблице по итогам регулярного сезона.

По сравнению с прошлым сезоном Кливленд как-то разочаровывает. Но этому есть логическое объяснение в виде огромного количества травм. В какой-то момент регулярки Джей Би Бикерстафф не мог рассчитывать сразу на четырех игроков своей стартовой пятерки. Но учитывая, на каком месте команда в итоге финишировала, можно сказать, что с этой проблемой тренер справился.

В целом ситуации вряд ли помогает неопределенность с Донованом Митчеллом, который, видимо, отказывается подписывать продление. В итоге Кавальерс могут быть вынуждены обменять его во время межсезонья, чтобы получить за него хоть какие-то адекватные активы. А его самоотдача в плей-офф, это уже вопрос мотивации самого игрока отдаваться делу на максимум в том случае, когда ты не знаешь своего будущего.

Источник: Getty Images

Переходя к сопернику Кавс нельзя не отметить то, насколько Орландо удивил, став одной из самых прогрессирующих команд лиги.

Джамал Мосли проделал выдающуюся работу в Мэджик. Начиная с 2021 года, команда под руководством 45-летнего наставника каждый последующий сезон завершала с большим количеством побед. А в этом году Орландо набирал менее 100 очков всего 18 раз, что является лучшим показателем в лиге.

За такой заметный прогресс руководство франшизы наградило наставника новым четырехлетнем контрактом. Вполне заслуженно.

Попав в команду в 2022 году по итогам драфта, Паоло Банкеро сходу стал лидером коллектива. Этот статус он подтвердил в сезоне-2023/24, став ее лучшим игроком по набору очков, подборов и передач.

Источник: Getty Images

Ему здорово помогает Франц Вагнер в статусе второй звезды команды. Брат немца, Мо, не настолько полезен, но его усилий вполне достаточно, учитывая время, которое он получает на площадке.

Прогноз: все проблемы Кливленда перевесят все преимущества команды, чем воспользуется Орландо - победа Мэджик в шести матчах.

Миннесота – Финикс

У Миннесоты много положительных сторон, первая из которых – оборона. "Волки" - лучшая команда лиги по дефрейтингу, позволив соперникам набирать в среднем лишь 108,4 очка за матч. Финикс же занимает тринадцатое место (113,7).

В плане защиты у Тимбервулвз нужно выделить двух игроков: Руди Гобер и Джейден МакДэниэлс. И если про француза все давным-давно понятно, то 23-летний форвард постепенно становится одним из лучших оборонительных игроков всей лиги. Не зря ведь Энтони Эдвардс сказал: "У них есть Кевин Дюрант, но под него у нас есть Джейден МакДэниэлс".

К слову о Эдвардсе. "Энт-мен" продолжает прогрессировать, постепенно отбирая у Карл-Энтони Таунса лавры лучшего игрока Миннесоты. И никто не скажет, что незаслуженно, ведь Таунс все никак не вернется на свой уровень прошлых лет.

Источник: Getty Images

Все знают о проблеме имени Гобера: в регулярке он король "краски", но в постсезоне еще со времен Юты именно он становится главной проблемой команды, потому что соперники специально выстраивают игру под его слабости, выводя своих игроков на броски с дальней дистанции – француз же в это время остается под кольцом.

Именно этим и намерен воспользоваться Финикс, у которого есть люди, которые умеют бросать из-за дуги: Кевин Дюрант, Грэйсон Аллен, Эрик Гордон и Девин Букер с радостью будут искать моменты для броска.

Финикс владеет десятым нападением в лиге (в среднем 116,8 очка за матч), в то время как Миннесота идет 17-й (114,6). Хотя при переходе Брэдли Била казалось, что Санз будут немного повыше (тот же Нью-Йорк защитного тренера Тибодо владеет седьмой атакой в лиге).

Источник: Getty Images

Временами кажется, что тот самый полуфинал плей-офф Запада, когда Лука Дончич и его Даллас выдали нечто невероятное в седьмой игре, оказался таким ударом, от которого Финикс до сих пор не может отойти.

Год назад Санз, как оказалось, оказал наибольшее сопротивление Денверу, забрав две игры, но даже это не вызывает никакого восхищения. Посмотрим, на что способен этот коллектив, к которому присоединился Бил.

Об этом говорят не так часто, но ведь Кевину Дюранту уже 35 лет, он не молодеет и в этом сезоне он не давал впечатления, что вот он сейчас выйдет на площадку и все решит. Но хочется надеяться, что в плей-офф он включит свой режим "Слим Рипера".

Прогноз: команды устроят настоящую битву на протяжении семи матчей, во второй раунд пройдет Миннесота.

Нью-Йорк – Филадельфия

Эта серия обещает подарить фанатам баскетбола интереснейшее противостояние двух почти равных команд.

Том Тибодо практически возвел в абсолют игру Никс в обороне, в то же самое время в атаке раскрылись неожиданные герои.

В этом сезоне люди наконец начали признавать, что Джейлен Брансон – игрок уровня Матча всех звезд. Он же отобрал у Джулиуса Рэндла звание главной звезды Нью-Йорка. Судя по всему, это никого не огорчило, а даже наоборот.

Источник: Getty Images

Очень впечатляет игра Донте ДиВинченцо и Джоша Харта (их трио Виллановы с Брансоном приносит свои плоды), а появление О Джи Ануноби стало вишенкой на торте под названием "Никс Тибодо".

Филадельфии не повезло с двумя факторами: травма Джоэла Эмбиида и очень ровный Восток. Новоиспеченный игрок сборной США травмировал колено в конце января и вылетел на два месяца. За это время 76-ые успели выпасть из ТОП-3 конференции и упасть в зону плей-ин.

После возвращения своей главной звезды Сиксерс выиграли все матчи, но этого все равно не хватило, чтобы избежать стыковых матчей. Благо для них и их фанатов, Фила сразу же решила этот вопрос, обыграв в сложнейшем матче Майами.

Источник: Getty Images

По сравнению с прошлым сезоном Филадельфия заметно усилила свой ростер: Лаури, Убре, Мартин, Пейн, Хилд, Ковингтон, Батюм – неплохо получилось. Но хватит ли этого, чтобы преодолеть не только первый раунд, но и второй, который стал криптонитом для Сиксерс с Эмбиидом? А вот это уже вопрос.

Прогноз: если бы не возвращение Эмбиида, была бы уверенная победа Никс. Но с Джоэлом у Филадельфии есть все шансы, особенно учитывая отсутствие Рэндла. Победа 76-х в шести матчах.

Денвер – Лейкерс

Если кто-то считал, что после завоевания чемпионства Денвер уйдет в загул и просядет в плане результатов, то вы просчитались.

Да, в начале регулярки так и было, но потом все вернулось на свои места и действующий чемпион НБА вел борьбу за победу на Западе. Завершив сезон с таким же результатом, что и у Оклахомы, Наггетс финишировали вторыми, что тоже очень хорошо.

Никола Йокич все так же шикарен, за счет чего вновь претендует на звание MVP. Серб всегда говорит, что награда его не волнует, но выиграть ее третий раз за последние четыре года будет выдающимся результатом.

Джамал Мюррей продолжает быть второй скрипкой Денвера, которая к тому же прогрессирует. Защитник повторил свой рекорд карьеры по среднему количеству очков за матч (21,2), имеет рекордный для себя процент реализации бросков с игры и трехочковых. Ясно одно – Джамал выходит в свой прайм.

Источник: Getty Images

Но это нельзя сказать о "группе поддержки" Йокича и Мюррея: Майкл Портер-младший, Аарон Гордон и Кентавиус Колдуэлл Поуп немного сдали, но не критично. Важно, чтобы к плей-офф они подготовились и выдали игру даже лучше, чем год назад.

Тогда Денвер свипнул своего будущего оппонента в финале Западной конференции. В этот раз сценарий вполне может повториться. И дело не в том, что Денвер настолько хорош (хотя и это тоже). Дело в том, что Лейкерс вовсе не так уж хороши, как может показаться фанатам "озерников".

На протяжении всей регулярки они всегда были где-то там, поближе ко второй половине таблицы Западной конференции. В какой-то степени можно даже было ожидать, что пурпурно-золотые пролетят мимо постсезона. Особенно показательной была ситуация после внутрисезонного турнира, когда команда выиграла лишь 5 из 17 матчей.

Сам турнир ЛАЛ выиграли за счет дикой мотивации ЛеБрона Джеймса, который не мог упустить возможность стать первым его триумфатором, чем Майкл Джордан точно не сможет похвастаться.

Источник: Getty Images

Однако нельзя забывать об одном очень важном факторе – возраст. "Королю" уже 39 лет и да, в таком почтительном для баскетболиста возрасте он умудрялся набирать 25,7 очка за матч. К тому же он повысил эффективность реализации бросков, уменьшив при этом количество попыток. Но насколько хватит его запала?

К счастью, еще один очень важный фактор, а именно здоровье, в этом году редко тревожило вторую звезду Лейкерс – Энтони Дэвис сыграл на 20 матчей больше, чем год назад (76 против 56). Если еще вспомнить, сколько сыграли Зайон и Кавай, можно сказать, что план комиссара НБА Адама Сильвера по регулированию лоад менеджмента сработал.

Лос-Анджелес практически половину своих очков набирает из "краски", но в прошлом году Йокич в двух матчахиз четырех наглухо закрыл Дэвиса, из-за чего у Лейкерс были возникли проблемы. Посмотрим, как "Бровь" подготовится к противостоянию с "Джокером" в этот раз.

Прогноз: Лейкерс заберут один матч и поедут домой - победа Денвера в пяти матчах.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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