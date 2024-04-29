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Баскетбол

Тренер Миннесоты получил тяжелую травму после столкновения с собственным игроком

Крис Финч покидал арену на костылях.
Сегодня, 09:22
Финч получил травму после столкновения с Конли / Getty Images
Финч получил травму после столкновения с Конли / Getty Images

Главный тренер Миннесоты Тимбервулвз Крис Финч в конце матча первого раунда плей-офф НБА против Финикс Санс получил тяжелую травму.

В наставника влетел разыгрывающий его команды Майк Конли, против которого нарушили правила за мгновение до инцидента.

Финча сразу отвели в подтрибунное помещение, где оказали первую помощь. Покидал арену он на костылях. Как сообщает журналист Шемс Чарания, у тренера диагностировали разрыв сухожилия коленного сустава.

Источник: Getty Images

Отметим, что и без главного тренера его команда смогла дожать соперника и выиграть матч, а с ним и серию у Финикса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Крис Финч Финикс Санз

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