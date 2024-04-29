Тренер Миннесоты получил тяжелую травму после столкновения с собственным игроком
Крис Финч покидал арену на костылях.
Главный тренер Миннесоты Тимбервулвз Крис Финч в конце матча первого раунда плей-офф НБА против Финикс Санс получил тяжелую травму.
В наставника влетел разыгрывающий его команды Майк Конли, против которого нарушили правила за мгновение до инцидента.
Финча сразу отвели в подтрибунное помещение, где оказали первую помощь. Покидал арену он на костылях. Как сообщает журналист Шемс Чарания, у тренера диагностировали разрыв сухожилия коленного сустава.
Отметим, что и без главного тренера его команда смогла дожать соперника и выиграть матч, а с ним и серию у Финикса.
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