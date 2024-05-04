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Баскетбол

Ирвинг не проигрывает в матчах, когда его команда может закрыть серию плей-офф

В истории НБА ни у кого не было подобной серии побед в решающих играх.
Сегодня, 16:06
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Даллас разобрался с Клипперс (114:101) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА, отправив тем самым команду из Лос-Анджелеса в досрочный отпуск.

Самым результативным игроком встречи стал звездный защитник Маверикс Кайри Ирвинг, набравший 30 очков (28 из которых были набраны во второй половине), 6 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота и 2 перехвата за 42 минуты на паркете.

Как сообщает ESPN, Ирвинг до сих пор ни разу не проиграл матч, в котором его команда могла закрыть серию плей-офф - на счету 32-летнего баскетболиста тринадцать таких игр. В этих поединках Кайри набирает в среднем 23,2 очка.

По информации источника, никто за всю историю НБА не может похвастаться таким результатом.

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Во втором раунде Даллас встретится с Оклахомой, которая свипнула Новый Орлеан. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс

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