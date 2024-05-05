Плей-офф НБА: Денвер уступил на своей арене Миннесоте

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

Денвер на своей арене потерпел поражение от Миннесоты, в составе которой феерил Энтони Эдвардс.

Молодой американский игрок набрал 43 очка, став главным героям встречи.

Денвер - Миннесота 99:106 (25:23, 19:17, 27:33, 28:33)

Денвер: Йокич (32 + 8 подборов + 9 передач + 7 потерь), Портер (20), Дж. Мюррей (17), Гордон (9 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; К. Браун (7), Джексон (5), Дж. Холидей (3), Уотсон (0).

Миннесота: Эдвардс (43+7 подборов), Таунс (20), Конли (14+10 передач), Гобер (6+13 подборов), Макдениэлс (0+8 подборов) – старт; Род (16), Александер-Уокер (5), Андерсон (2), Моррис (0).

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