iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Денвер уступил на своей арене Миннесоте

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 10:35
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

Денвер на своей арене потерпел поражение от Миннесоты, в составе которой феерил Энтони Эдвардс.

Молодой американский игрок набрал 43 очка, став главным героям встречи.

Денвер - Миннесота 99:106 (25:23, 19:17, 27:33, 28:33)

Денвер: Йокич (32 + 8 подборов + 9 передач + 7 потерь), Портер (20), Дж. Мюррей (17), Гордон (9 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; К. Браун (7), Джексон (5), Дж. Холидей (3), Уотсон (0).

Миннесота: Эдвардс (43+7 подборов), Таунс (20), Конли (14+10 передач), Гобер (6+13 подборов), Макдениэлс (0+8 подборов) – старт; Род (16), Александер-Уокер (5), Андерсон (2), Моррис (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

Статьи по теме

Плей-офф НБА: Денвер уступил Миннесоте во втором раунде Плей-офф НБА: Денвер уступил Миннесоте во втором раунде
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный трехочковый Ирвинга после классного обыгрыша возглавил рейтинг ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный трехочковый Ирвинга после классного обыгрыша возглавил рейтинг
НБА: Лейкерс обыграли Кливленд, Мемфис уступил Филадельфии НБА: Лейкерс обыграли Кливленд, Мемфис уступил Филадельфии
НБА: Сакраменто Леня обыграл Филадельфию, Бостон Михайлюка неожиданно уступил Атланте НБА: Сакраменто Леня обыграл Филадельфию, Бостон Михайлюка неожиданно уступил Атланте
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон и Джонс сыграют в финале
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс12:12
Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком
Киберспорт12:08
NaVi сыграют с compLexity в рамках ESL Pro League Season 19
Киберспорт12:00
ESL Pro League Season 19: Monte сыграют с FURIA, NaVi - с compLexity
Европа11:52
Президент Барселоны был очень возмущен после поражения команды от Жироны
Европа11:40
Тренер Жироны назвал новую цель команды после победы над Барселоной
Европа11:31
Тренер Интера объявил о первом трансфере клуба этим летом
Европа11:25
Арсенал нацелен на подписание главного бомбардира Ньюкасла
Европа11:20
Месси отличился пента-триком из ассистов в матче Интер Майами
Бокс11:05
Альварес уверенно одолел Мунгию, защитив звание абсолютного чемпиона
ММА10:58
Потеря потерпел сокрушительное поражение на UFC 301
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK