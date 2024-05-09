Плей-офф НБА: Брансон с повреждением ноги привел Нью-Йорк ко второй победе над Индианой

В ночь на четверг, 9 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА Восточной конференции прошел второй матч серии между Нью-Йорком и Индианой.

Лидер Никс Джейлен Брансон полностью пропустил вторую четверть из-за повреждения стопы. Без него Нью-Йорк проиграл вторую 12-минутку 27:37.

Однако защитник вернулся на паркет после большого перерыва, набрал 24 из 29 своих очков и помог своей команде завоевать победу со счетом 130:121. Он же стал самым результативным игроком в составе коллектива Тома Тибодо, за что фанаты наградили его чантами: "MVP, MVP".

Брансону помогли его друзья по Вилланове: Донте ДиВинченцо набрал 28 очков, а Джош Харт оформил дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов, добавив к этому 7 передач.

В составе Пэйсерс снова выделился Тайриз Халибертон, на счету которого 34 очка, 6 подборов и 9 передач.

Нью-Йорк - Индиана 130:121 (36:36, 27:37, 36:18, 31:30)

Нью-Йорк: Брансон (29 + 3 перехвата), Ануноби (28), ДиВинченцо (28 + 6 подборов), Харт (19 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хартенштайн (14 + 12 подборов + 8 передач) - старт; Ачиува (8), Макбрайд (4), Беркс (0).

Индиана: Халибертон (34 + 6 подборов + 9 передач + 3 перехвата), Нембхард (15), Сиакам (14 + 9 подборов), Несмит (6), Тернер (6 + 7 подборов) - старт; Топпин (20), Шеппард (11), МакКоннелл (10 + 12 передач), Джексон (5).

Никс побеждают в серии 2-0

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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