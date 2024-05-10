Плей-офф НБА: Бостон с Михайлюком разгромно уступил Кливленду, Даллас сравнял счет в серии с Оклахомой

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 10 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 9 мая

Бостон – Кливленд 94:118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28)

Бостон: Тейтум (25 + 7 подборов + 6 передач), Браун (19), Хорфорд (11), Уайт (10), Холидэй (4) – старт; Притчард (13), Корнет (3), Бриссетт (3), Спрингер (2), Уолш (2), Хаузер (2), Тиллман (0), Кета (0), Михайлюк (0).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке пять минут, очков не набрал, совершил один подбор и допустил одну потерю.

Кливленд: Митчелл (29 + 7 подборов + 8 передач), Э. Мобли (21 + 10 подборов), Гарлэнд (14 + 7 подборов), Окоро (12), Струс (12) – старт; Леверт (21), Ньянг (4), М-с Моррис (4), Томпсон (1), Джонс (0), Меррилл (0).

Счет в серии: 1-1

Оклахома-Сити – Даллас 110:119 (32:36, 30:32, 27:31, 21:20)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 12 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (20), Холмгрен (11 + 6 передач), Гидди (8), Дорт (8) – старт; Уиггинс (9), Джейлин Уильямс (8), Джо (7), Уоллес (6), Хэйворд (0), Дженг (0).

Даллас: Дончич (29 + 10 подборов + 7 передач), Вашингтон (29 + 11 подборов), Гэффорд (13 + 7 подборов), Ирвинг (9 + 11 передач), Д. Джонс (9) – старт; Хардуэй (17), Грин (11), Лайвли (2), Экзам (0), Харди (0), Пауэлл (0), Лоусон (0).

Счет в серии: 1-1

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