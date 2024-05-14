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НБА: Бостон снова обыграл Кливленд, Даллас уступил Оклахоме

Вашему вниманию результаты прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:18
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на вторник, 14 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 13 мая

Кливленд – Бостон 102:109 (30:37, 27:25, 21:26, 24:21)

Кливленд: Гарлэнд (30 + 7 передач), Леверт (19), Э. Мобли (19 + 9 подборов), Струс (15 + 7 подборов + 7 передач), Окоро (2) – старт; Меррилл (7), Томпсон (4), Ньянг (3), Уэйд (3).

Бостон: Тейтум (33 + 11 подборов), Браун (27 + 8 подборов + 5 потерь),Холидэй (16 + 7 подборов), Хорфорд (6), Уайт (5 + 7 подборов) – старт; Притчард (11), Корнет (9), Хаузер (2).

Даллас – Оклахома-Сити 96:100 (30:20, 24:23, 15:22, 27:35)

Даллас: Вашингтон (21 + 12 подборов), Дончич (18 + 12 подборов + 10 передач + 7 потерь), Д. Джонс (17 + 4 блок-шота), Гэффорд (10 + 8 подборов), Ирвинг (9 + 9 передач) – старт; Лайвли (7 + 4 блок-шота), Хардуэй (6), Экзам (5), Грин (3).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 8 подборов), Холмгрен (18 + 9 подборов + 4 блок-шота), Дорт (17 + 8 подборов), Джейлен Уильямс (14 + 9 подборов + 6 передач), Гидди (5) – старт;Уиггинс (6), Уоллес (6), Джо (0), Джейлин Уильямс (0), К. Уильямс (0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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