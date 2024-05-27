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Баскетбол

Плей-офф НБА: Даллас одержал третью победу над Миннесотой в финале Запада

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Вчера, 08:28
Даллас обыграл Миннесоту / Getty Images
Даллас обыграл Миннесоту / Getty Images

В ночь на понедельник, 27 мая, состоялся третий матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором встречались Даллас и Миннесота.

Маверикс снова оказались сильнее соперника, доведя счет в противостоянии до 3-0.

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Результат матча плей-офф НБА за 26 мая

Даллас – Миннесота 116:107 (33:28, 27:24, 27:35, 29:20)

Даллас: Дончич (33 + 7 подборов + 5 перехватов), Ирвинг (33), Вашингтон (16 + 8 подборов), Д. Джонс (11), Гэффорд (5) – старт; Харди (7), Лайвли (6), Грин (3), Пауэлл (2), Экзам (0).

Миннесота: Эдвардс (26 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Конли (16), Макдэниэлс (15), Таунс (14 + 11 подборов), Гобер (9) – старт; Рид (14), Андерсон (10), Александер-Уокер (3).

Счет в серии: 3-0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Миннесота Тимбервулвз

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