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Баскетбол

Ирвинг прервал свою историческую серию в решающих матчах плей-офф НБА

Чемпион 2016 года впервые проиграл в поединке, который мог закрыть серию в пользу его команды.
Сегодня, 10:52
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Минувшей ночью прошел четвертый матч финальной серии Западнйо конференции НБА, в котором Даллас на своем паркете уступил Миннесоте со счетом 100:105.

Маверикс упустили возможность закрыть серию и выйти в Финал НБА, где своего соперника уже ожидает Бостон.

Как сообщает BasketNews, это был первый случай в карьере Кайри Ирвинга, когда он не смог победить в игре, которая могла закрыть серию в пользу его команды.

До этого дня 32-летний защитник выиграл 14 из 14 подобный матчей. Примечательно, что до Ирвинга никто за всю историю лиги не мог похвастаться такой статистикой.

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Можно заметить, что в поражении Далласа есть вина Ирвинга, который набрал 16 очков, ведь он реализовал всего 6 из 18 бросков с игры.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс

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