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Баскетбол

Даллас вышел в финал НБА, обыграв снова Миннесоту

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:50
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на пятницу, 31 мая, состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором встречались Даллас и Миннесота.

Маверикс снова оказались сильнее соперника, благодаря чему смогли пробиться в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где они сыграют против Бостона.

Результат матча плей-офф НБА за 30 мая

Миннесота – Даллас 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27)

Миннесота: Эдвардс (28 + 9 подборов + 6 передач), Таунс (28 + 12 подборов), Гобер (9), Макдэниэлс (8), Конли (7) – старт; Андерсон (7), Гарза(6), Рид (5), Мур (5), Маклафлин (0), Майнотт (0), Миллер (0),Александер-Уокер (0).

Даллас: Дончич (36 + 10 подборов), Ирвинг (36), Вашингтон (12 + 7 подборов), Гэффорд (11 + 9 подборов), Д. Джонс (5) – старт; Лайвли (9 + 8 подборов), Харди (7), Клебер (3), Грин (2), Пауэлл(2), Лоусон (1), Экзам (0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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