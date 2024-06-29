Голден Стэйт собирается отказаться от Томпсона в пользу Джорджа

Клэй в свою очередь может оказаться в составе финалиста плей-офф.

У форварда Клипперс Пола Джорджа осталось меньше дня, чтобы воспользоваться опцией игрока на 48,7 миллиона долларов.

Игрок не смог договориться с командой о новом контракте. И пока что все идет к тому, что он откажется от опции и выйдет на рынок свободных агентов.

Как сообщает The Athletic, этим намерен воспользоваться Голден Стэйт, который хочет заполучить 34-летнего форварда.

По информации источника, Уорриорз отдают предпочтение сделке с Джорджем, а не переговорам о новом контракте с Клэем Томпсоном, который также рискует оказаться свободных агентом.

В то же самое время четырехкратный чемпион НБА может продолжить карьеру в Далласе - Томпсон и Маверикс проявляют "сильный взаимный интерес".

Эта сделка может состояться благодаря тому, что Мавс освободили место в зарплатной ведомости после обмена Тима Хардуэя-младшего.

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