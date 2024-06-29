iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Голден Стэйт собирается отказаться от Томпсона в пользу Джорджа

Клэй в свою очередь может оказаться в составе финалиста плей-офф.
Сегодня, 20:21
Пол Джордж и Клэй Томпсон / Getty Images
Пол Джордж и Клэй Томпсон / Getty Images

У форварда Клипперс Пола Джорджа осталось меньше дня, чтобы воспользоваться опцией игрока на 48,7 миллиона долларов.

Игрок не смог договориться с командой о новом контракте. И пока что все идет к тому, что он откажется от опции и выйдет на рынок свободных агентов.

Как сообщает The Athletic, этим намерен воспользоваться Голден Стэйт, который хочет заполучить 34-летнего форварда.

По информации источника, Уорриорз отдают предпочтение сделке с Джорджем, а не переговорам о новом контракте с Клэем Томпсоном, который также рискует оказаться свободных агентом.

В то же самое время четырехкратный чемпион НБА может продолжить карьеру в Далласе - Томпсон и Маверикс проявляют "сильный взаимный интерес".

Эта сделка может состояться благодаря тому, что Мавс освободили место в зарплатной ведомости после обмена Тима Хардуэя-младшего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз

Статьи по теме

Все кончено? Томпсон и Уорриорз не ведут переговоры о продлении Все кончено? Томпсон и Уорриорз не ведут переговоры о продлении
Филадельфия отказалась от варианта с подписанием Джорджа Филадельфия отказалась от варианта с подписанием Джорджа
Швейцария вышла в четвертьфинал Евро-2024, унизив Италию Швейцария вышла в четвертьфинал Евро-2024, унизив Италию
Ферстаппен поддержал своего отца в конфликте с руководителем Ред Булл Ферстаппен поддержал своего отца в конфликте с руководителем Ред Булл
Помочь журналистам

Видео

Швейцария - Италия: видео гола и обзор 1/8 финала Евро-2024
Швейцария - Италия: видео гола и обзор 1/8 финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202420:53
Швейцария вышла в четвертьфинал Евро-2024, унизив Италию
Формула 120:39
Ферстаппен поддержал своего отца в конфликте с руководителем Ред Булл
Европа20:36
Известны клубы, которые хотят купить Довбика после Евро
НБА20:21
Голден Стэйт собирается отказаться от Томпсона в пользу Джорджа
Евро-202420:20
Палкин оценил провал Украины на Евро-2024
Евро-202419:57
Швейцария - Италия: видео гола и обзор 1/8 финала Евро-2024
НБА19:51
Брансон и Халибертон сошлись на ринге WWE
Бокс19:38
Майк Тайсон признался, кто являлся самым тяжелым соперником
Европа19:14
Гол Коваленка признан лучшим взятием ворот Эмполи в сезоне
НБА19:02
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Уэстбрук взял опцию игрока с Клипперс, Расселл - с Лейкерс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK