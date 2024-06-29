Голден Стэйт собирается отказаться от Томпсона в пользу Джорджа
У форварда Клипперс Пола Джорджа осталось меньше дня, чтобы воспользоваться опцией игрока на 48,7 миллиона долларов.
Игрок не смог договориться с командой о новом контракте. И пока что все идет к тому, что он откажется от опции и выйдет на рынок свободных агентов.
Как сообщает The Athletic, этим намерен воспользоваться Голден Стэйт, который хочет заполучить 34-летнего форварда.
По информации источника, Уорриорз отдают предпочтение сделке с Джорджем, а не переговорам о новом контракте с Клэем Томпсоном, который также рискует оказаться свободных агентом.
В то же самое время четырехкратный чемпион НБА может продолжить карьеру в Далласе - Томпсон и Маверикс проявляют "сильный взаимный интерес".
Эта сделка может состояться благодаря тому, что Мавс освободили место в зарплатной ведомости после обмена Тима Хардуэя-младшего.
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