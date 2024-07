НБА обнародовала новый потолок зарплат и налог на роскошь на сезон-2024/25

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила о потолке зарплат на следующий сезон.

Так, потолок на сезон-2024/25 был установлен на уровне 140,588 миллиона долларов, что немного ниже, чем прогнозировалось по ходу прошлого сезона. Минимальный порог зарплат составляет 126,529 миллиона.

Налог на роскошь установлен в размере 170,814 миллиона. Первый порог "нефинансового штрафа" составит 178,132 миллиона, а второй - 188,931 миллиона.

Эти цифры дают командам некоторую определенность, чтобы понять, в каком финансовом положении они находятся в межсезонье.

