НБА обнародовала новый потолок зарплат и налог на роскошь на сезон-2024/25

Теперь команды точно знают, какие контракты они могут выдавать игрокам в это межсезонье.

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила о потолке зарплат на следующий сезон.

Так, потолок на сезон-2024/25 был установлен на уровне 140,588 миллиона долларов, что немного ниже, чем прогнозировалось по ходу прошлого сезона. Минимальный порог зарплат составляет 126,529 миллиона.

Налог на роскошь установлен в размере 170,814 миллиона. Первый порог "нефинансового штрафа" составит 178,132 миллиона, а второй - 188,931 миллиона.

Эти цифры дают командам некоторую определенность, чтобы понять, в каком финансовом положении они находятся в межсезонье.

The National Basketball Association today announced that the Salary Cap has been set at $140.588 million for the 2024-25 season. The Tax Level for the 2024‑25 season is $170.814 million. pic.twitter.com/DdjoGhcAsz — NBA Communications (@NBAPR) June 30, 2024

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Коллективный договор предусматривает три различных исключения среднего уровня в зависимости от уровня зарплаты команды.

Исключение среднего уровня (MLE) для тех, кто не платит налог на роскошь, составляет 12,822 миллиона, MLE для тех, кто платит налог - 5,168 миллиона. MLE для команды, у которой есть свободное место в лимите зарплат, составляет 7,983 миллиона.

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