Батлер включит "режим убийцы" из-за контрактного сезона НБА
В июне появилась информация, что Джимми Батлер не собирается подписывать с Майами новый контракт - через год он выйдет на рынок свободных агентов.
По этой причине журналист ESPN Брайан Уиндхорст считает, что 34-летний форвард будет разрывать лигу в новом сезоне.
"Джимми Батлер очень мотивирован в преддверии выхода на рынок свободных агентов. Я думаю, что это будет нечто особенное. К тому же, у Хит в последние пару лет были ужасные проблемы из-за травм", - цитирует Уиндхорста ClutchPoints.
"По сути, я говорю "ставьте на Майами", потому что Джимми Батлер будет очень мотивирован. Иногда кажется, что Джимми ищет причины не играть. И, возможно, такая ситуация будет преобладающей, но я считаю, что Джимми будет в режиме убийцы, чтобы попытаться проявить себя перед Хит и кем-либо еще в лиге".
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В прошедшем сезоне Джимми Батлер провел 60 матчей, в которых набирал в среднем 20,8 очка, 5,3 подбора и 5,0 передачи (рекордные цифры по карьере).
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