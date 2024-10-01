iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Лонзо Болл может сыграть за Чикаго впервые за 1014 дней

Ожидается, что баскетболист будет готов выйти на паркет в первом матче сезона.
Сегодня, 00:27
Лонзо Болл / Getty Images
Лонзо Болл / Getty Images

Вице-президент Чикаго Буллз Артурас Карнишовас выразил надежду, что Лонзо Болл будет допущен к первой игре сезона, сообщает BasketNews.

"Быки" начнут сезон в ночь на 24 октября матчем против Нового Орлеана.

Команда планирует использовать 26-летнего защитника в тренировочном лагере, так как он уже участвовал в тренировочных играх 5 на 5.

Читай также: Экс-игрок НБА объяснил причину завершить карьеру в 21 год

Напомним, что Болл пропустил два последних сезона НБА из-за травмы колена и осложнений после пересадки мениска в 2023 году. Он не играл с 14 января 2022 года.

До травмы Лонзо принял участие в 35 матчах в своем первом сезоне в составе Чикаго.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Лонзо Болл

Статьи по теме

Звезда Чикаго ответила на слухи о неожиданном завершении карьеры Звезда Чикаго ответила на слухи о неожиданном завершении карьеры
Эдвардс: В НБА 90-х только у Джордана были умения Эдвардс: В НБА 90-х только у Джордана были умения
Голден Стэйт - самый дорогой клуб НБА, Лейкерс и Бостон - в ТОП-5 Голден Стэйт - самый дорогой клуб НБА, Лейкерс и Бостон - в ТОП-5
Оклахома и Чикаго провели первый обмен межсезонья Оклахома и Чикаго провели первый обмен межсезонья
Помочь журналистам

Видео

Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо
Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Заря - Ворскла, матчи Борнмута, Вильярреала и Пармы
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина встретится с Бразилией в 1/2 финала
просмотров
Костюк вместе с Киченок прошла в следующий раунд парного разряда турнира в Пекине
просмотров

Последние новости

Формула 100:52
Президент ФИА: Все делают деньги на нас, но мы никогда не получаем признания
НБА00:27
Лонзо Болл может сыграть за Чикаго впервые за 1014 дней
Вчера, 23:53
Европа23:53
Борнмут с Забарным добыли уверенную победу над Саутгемптоном
Европа23:28
Надуй Кейна: в Германии продают надувные матрасы в форме и с изображением звезд Баварии
Формула 123:07
Марко: Угрозы Ферстаппена уйти из Формулы-1 нужно воспринимать всерьез
Европа22:40
Манчестер Юнайтед отказался покупать Роналду и Бэйла перед уходом Фергюсона
НБА21:57
Экс-игрок НБА объяснил причину завершить карьеру в 21 год
НБА21:35
Эмбиид: В этом году я хочу подойти полностью здоровым к плей-офф НБА
Формула 121:09
Альпин отказался от использования собственных силовых установок с 2026 года
Европа20:38
Капитан Штутгарта, с которым связывался Нагельсманн, сменил футбольное гражданство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK