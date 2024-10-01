Лонзо Болл может сыграть за Чикаго впервые за 1014 дней

Ожидается, что баскетболист будет готов выйти на паркет в первом матче сезона.

Вице-президент Чикаго Буллз Артурас Карнишовас выразил надежду, что Лонзо Болл будет допущен к первой игре сезона, сообщает BasketNews.

"Быки" начнут сезон в ночь на 24 октября матчем против Нового Орлеана.

Команда планирует использовать 26-летнего защитника в тренировочном лагере, так как он уже участвовал в тренировочных играх 5 на 5.

Читай также: Экс-игрок НБА объяснил причину завершить карьеру в 21 год

Напомним, что Болл пропустил два последних сезона НБА из-за травмы колена и осложнений после пересадки мениска в 2023 году. Он не играл с 14 января 2022 года.

До травмы Лонзо принял участие в 35 матчах в своем первом сезоне в составе Чикаго.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!