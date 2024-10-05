Михайлюк не дебютировал за Юту в первом предсезонном матче

Украинец не принимал участие в победном поединке своей новой команды.

Юта Джаз в ночь на субботу, 5 октября, провела первый матч в рамках предсезонной подготовки.

Представитель НБА встречался дома с новозеландской командой Нью-Зиланд Брэйкерс и одержал победу со счетом 116:87.

Читай также: Михайлюк: Моя роль в Юте четкая - я должен забрасывать мяч

Юта - Нью-Зиланд Брэйкерс 116:87 (29:29, 34:18, 27:23, 26:17)

Юта: Джузэнг (19), Маркканен (13), Сенсабо (12 + 6 передач), Джордж (12 + 5 подборов), Коллинз (12).

Now that’s how you get things started 🥳#TakeNote pic.twitter.com/1lG9WpyIwd — Utah Jazz (@utahjazz) October 5, 2024

Новичок Джаз украинский свингмен Святослав Михайлюк не получил шанс дебютировать за команду и участия в матче не принимал.

Напомним, что Михайлюк заключил с Ютой четырехлетний контракт. Ранее стали известны подробности договора украинца с Джаз.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!