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Баскетбол

Михайлюк не дебютировал за Юту в первом предсезонном матче

Украинец не принимал участие в победном поединке своей новой команды.
Сегодня, 10:50
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Юта Джаз в ночь на субботу, 5 октября, провела первый матч в рамках предсезонной подготовки.

Представитель НБА встречался дома с новозеландской командой Нью-Зиланд Брэйкерс и одержал победу со счетом 116:87.

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Юта - Нью-Зиланд Брэйкерс 116:87 (29:29, 34:18, 27:23, 26:17)

Юта: Джузэнг (19), Маркканен (13), Сенсабо (12 + 6 передач), Джордж (12 + 5 подборов), Коллинз (12).

Новичок Джаз украинский свингмен Святослав Михайлюк не получил шанс дебютировать за команду и участия в матче не принимал.

Напомним, что Михайлюк заключил с Ютой четырехлетний контракт. Ранее стали известны подробности договора украинца с Джаз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк

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