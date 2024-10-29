НБА: Сакраменто Леня обыграл Портленд, Денвер вырвал победу у Торонто

В ночь на вторник, 29 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны одиннадцать матчей.

Результаты матчей НБА за 28 октября

Орландо – Индиана 119:115 (35:36, 36:23, 22:39, 26:17)

Орландо: Банкеро (50 + 13 подборов + 9 передач), Саггс (25 + 7 передач), Картер (11 + 10 подборов), Ф. Вагнер (7), Колдуэлл-Поуп (4) – старт; М. Вагнер (14), Блэк (8), Г. Харрис (0), Ховард (0), Энтони (0).

Индиана: Сиакам (26 + 9 подборов), Халибертон (19 + 9 подборов + 10 передач), Нембхард (13 + 7 передач), Тернер (13), Несмит (10) – старт; Топпин (14), Шеппард (8), Джексон (7 + 9 подборов + 4 блок-шота), Матурин (5), Уокер (0), Макконнелл (0).

Бостон – Милуоки 119:108 (28:29, 25:27, 37:26, 29:26)

Бостон: Браун (30), Холидэй (21), Тейтум (15 + 8 подборов), Уайт (13 + 8 передач), Хорфорд (10) – старт; Притчард (28), Уолш (2), Шайерман (0), Спрингер (0), Питерсон (0), Тиллман (0), Корнет (0), Кета (0).

Милуоки: Лиллард (33 + 7 подборов + 7 передач), Я. Адетокумбо (30 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Б. Лопес (13 + 4 блок-шота), Трент (10), Принс (3) – старт; Коннотон (5), Джексон (4), Портис (4), Боучэмп (3), Грин (3), Райт (0), Роллинз (0), Смит (0).

Торонто – Денвер 125:127 OT (30:29, 32:25, 26:29, 26:31, 11:13)

Торонто: Барнс (21 + 12 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Барретт (20), Митчелл (16 + 6 передач), Пелтль (16 + 19 подборов), Дик (15) – старт; Агбаджи (15 + 7 подборов), Шэд (8), Мобо (6), Бэттл (4), Буше (4), Картон (0).

Денвер: Йокич (40 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (17 + 9 подборов + 7 передач), К. Браун (17), Гордон (16 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь), Портер (13 + 9 подборов) – старт; Стротер (9), Уэстбрук (9), Уотсон (6), Шарич (0).

Майами – Детройт 106:98 (28:30, 36:23, 14:26, 28:19)

Майами: Батлер (23 + 7 передач), Розир (20), Хирро (19 + 6 передач), Адебайо (12 + 10 подборов), Йович (6) – старт; Хакес (12 + 9 подборов), Д. Робинсон (6), Брайант (4), Хайсмит (4), Беркс (0).

Детройт: Каннингем (24 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хардуэй (20), Айви (18), Дюрен (10 + 11 подборов), Харрис (9 + 10 подборов) – старт; Холланд (6), Фонтеккьо (6), Бизли (3), Стюарт (2 + 15 подборов).

Нью-Йорк – Кливленд 104:110 (18:22, 34:23, 26:29, 26:36)

Нью-Йорк: Брансон (21 + 7 передач), Бриджес (19), Харт (16 + 13 подборов + 5 потерь), Ануноби (15), Таунс (13 + 10 подборов) – старт; Макбрайд (14), Пэйн (6), Хукпорти (0), Симс (0).

Кливленд: Гарлэнд (34), Митчелл (25), Э. Мобли (17 + 8 подборов), Аллен (15 + 15 подборов), Уэйд (1) – старт; Меррилл (6), Ньянг (5), Леверт (5), Джером (2), Окоро (0).

Атланта – Вашингтон 119:121 (28:25, 33:29, 22:30, 36:37)

Атланта: Джонсон (29 + 12 подборов + 7 передач), Капела (16), Янг (14 + 8 подборов + 13 передач + 6 потерь), Дэниэлс (11), Рисаше (4) – старт; Нэнс (15), Мэтьюз (14), Родди (9), Крейчи (7), Уоллес (0).

Вашингтон: Пул (26), Кузма (25 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Кулибали (17), Сарр (7 + 9 подборов), Валанчюнас (7 + 9 подборов) – старт; Кисперт (21), Кэррингтон (13), Джордж (3), Бэгли (2).

Мемфис – Чикаго 123:126 (32:22, 36:32, 32:39, 23:33)

Мемфис: Бэйн (30 + 7 подборов), Джарен Джексон (19), Альдама (11 + 13 подборов + 7 передач), Иди (6), Смарт (1 + 7 передач) – старт; Ларэвиа (17 + 9 подборов), Пиппен (14 + 10 передач), Уэллс (11), Хафф (10), Кларк (4).

Чикаго: Лавин (30), Вучевич (22 + 7 подборов), Уайт (20), Гидди (12 + 13 подборов + 8 передач), Уильямс (5) – старт; Смит (16 + 7 подборов), Досунму (10 + 8 подборов), Болл (6 + 6 передач), Филлипс (5), Терри (0), Бузелис (0).

Сан-Антонио – Хьюстон 101:106 (15:29, 30:33, 30:25, 26:19)

Сан-Антонио: Сохан (22 + 9 подборов), Пол (16), Вембаньяма (14 + 20 подборов + 4 блок-шота), Шэмпени (5), Барнс (2) – старт; Брэнэм (15), Коллинз (11), Уэсли (6), К. Джонсон (6), Касл (4).

Хьюстон: Грин (36), Смит (17 + 8 подборов), Шенгюн (12 + 12 подборов), Ванвлит (11 + 9 передач), Брукс (7 + 7 подборов) – старт; Томпсон (7), Адамс (6), Исон (6), Уитмор (4), Шеппард (0).

Даллас – Юта 110:102 (27:19, 22:24, 33:27, 28:32)

Даллас: Ирвинг (23 + 9 передач), Томпсон (18), Дончич (15 + 9 подборов + 8 передач), Вашингтон (12 + 11 подборов), Гэффорд (9 + 7 подборов) – старт; Лайвли (14), Динуидди (11), Граймс (4), Маршалл (4), Уильямс (0), Харди (0), Пауэлл (0), Эдвардс (0), Проспер (0).

Юта: Секстон (23), Джордж (17), Маркканен (17 + 9 подборов), Кесслер (12 + 11 подборов), Хендрикс (2) – старт; Коллинз (16), Кларксон (13), Уильямс (2), Сенсабо (0), Филиповски (0), Миллс (0).

Финикс – Лейкерс 109:105 (25:34, 25:14, 26:35, 33:22)

Финикс: Букер (33), Дюрэнт (30 + 8 подборов + 4 блок-шота), Бил (15), Джонс (7), Нуркич (2) – старт; О'Нил (12 + 9 подборов), Данн (7), Аллен (3), Моррис (0), Пламли (0 + 10 подборов).

Лейкерс: Дэвис (29 + 15 подборов), Ривз (23 + 8 подборов), Хатимура (20 + 10 подборов), Расселл (14 + 8 передач), Джеймс (11 + 8 передач) – старт; Кристи (5), Винсент (3), Кнехт (0), Хэйс (0).

Сакраменто – Портленд 111:98 (25:20, 26:23, 38:28, 22:27)

Сакраменто: Фокс (24), Дерозан (23), Хертер (18), Сабонис (16 + 13 подборов + 7 передач), Мюррэй (6 + 8 подборов) – старт; Монк (12), Макдермотт (6), Эллис (3), Лайлс (3), Джонс (0), Лень (0), Маклафлин (0), Джонс (0).

Портленд: Эйтон (20 + 11 подборов), Саймонс (12), Авдия (9), Грант (7 + 8 подборов), Камара (2) – старт; Хендерсон (18), Уокер (15), Мюррэй (7), Рупер (4), Клинган (2), Бэнтон (2), Рит (0).

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