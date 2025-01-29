iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Вембаньяма, Хендерсон и другие попали в ростер Матча восходящих звезд НБА

Пресс-служба заокеанской ассоциации опубликовала список участников нынешнего выставочного поединка.
Сегодня, 07:27
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

В список попали 28 баскетболистов НБА и G-Лиги ассоциации. В частности, на матч заявлены 10 новичков и 11 исполнителей, проводящих второй сезон.

Главной звездой шоу станет центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма. Минимум трое баскетболистов пропустят Матч восходящих звезд НБА из-за травм. Из списка выбудут Брэндон Миллер (разрыв связки запястья), Джаред Маккейн (колено) и Деррек Лайвли (перелом стопы).

Новички: Баб Каррингтон, Стефан Касл, Тристан да Силва, Зак Иди, Далтон Кнехт, Джаред Маккейн, Ив Мисси, Заккари Рисаше, Алекс Сарр, Джейлен Уэллс

Игроки, который второй год в лиге: Бильаль Кулибали, Грейди Дик, Кейонте Джордж, Скут Хендерсон, Трейс Джексон-Дэвис, Хайме Хакес, Дерек Лайвли, Брэндон Миллер, Амен Томпсон, Кейсон Уоллес, Виктор Вембаньяма

G-Лига: Джей Ди Дэвисон, Мэк Маккланг, Брайс Макгауэнс, Леонард Миллер, Динк Пейт, Рид Шеппард, Пэт Спенсер

К слову, ранее обнародовали стартовые пятерки Матча всех звезд НБА-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Виктор Вембаньяма

Статьи по теме

Без Вембаньямы: Определены стартеры на матч всех звезд Без Вембаньямы: Определены стартеры на матч всех звезд
НБА: Сан-Антонио в Париже разгромило Индиану, Сакраменто Лэня проиграло Денверу НБА: Сан-Антонио в Париже разгромило Индиану, Сакраменто Лэня проиграло Денверу
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Джонсона возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Джонсона возглавил рейтинг
ЛеБрон установил очередной возрастной рекорд НБА ЛеБрон установил очередной возрастной рекорд НБА
Помочь журналистам

Видео

Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

НХЛ08:24
НХЛ: Даллас дожал Вегас в овертайме, Баффало уничтожил Бостон
Европа07:45
Футбол сегодня: финальный тур основного раунда Лиги чемпионов
НБА07:27
Вембаньяма, Хендерсон и другие попали в ростер Матча восходящих звезд НБА
Теннис00:55
Ястремская преодолела стартовый раунд турнира в австрийском Линце
Украина00:28
Шахтер сделал предложение по вингеру команды АПЛ
Вчера, 23:55
Киберспорт23:55
Passion UA обыграли MOUZ и вышли в финал верхней сетки CCT Series 6
Лига Чемпионов23:35
"Только от нас зависит": Тренер Шахтера рассказал, чего ожидает от матча с Боруссией Д
Бокс22:59
"Это неуважение": Валлин объяснил свое негативное отношение к Чисоре
Украина22:35
УХЛ: Сокол одержал победу над Кременчугом
Лига Чемпионов22:25
"Нам по силам повторить": Игрок Шахтера высказался о Боруссии Д, вспомнив победу над Брестом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK