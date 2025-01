Вембаньяма, Хендерсон и другие попали в ростер Матча восходящих звезд НБА

В список попали 28 баскетболистов НБА и G-Лиги ассоциации. В частности, на матч заявлены 10 новичков и 11 исполнителей, проводящих второй сезон.

Главной звездой шоу станет центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма. Минимум трое баскетболистов пропустят Матч восходящих звезд НБА из-за травм. Из списка выбудут Брэндон Миллер (разрыв связки запястья), Джаред Маккейн (колено) и Деррек Лайвли (перелом стопы).

Новички: Баб Каррингтон, Стефан Касл, Тристан да Силва, Зак Иди, Далтон Кнехт, Джаред Маккейн, Ив Мисси, Заккари Рисаше, Алекс Сарр, Джейлен Уэллс

Игроки, который второй год в лиге: Бильаль Кулибали, Грейди Дик, Кейонте Джордж, Скут Хендерсон, Трейс Джексон-Дэвис, Хайме Хакес, Дерек Лайвли, Брэндон Миллер, Амен Томпсон, Кейсон Уоллес, Виктор Вембаньяма

G-Лига: Джей Ди Дэвисон, Мэк Маккланг, Брайс Макгауэнс, Леонард Миллер, Динк Пейт, Рид Шеппард, Пэт Спенсер

The 2025 #CastrolRisingStars Player Pool! @CastrolUSA



NBA Rookies and Sophomores will be drafted onto three teams on Tuesday, Feb. 4 (4:00pm/et on the NBA App & @NBA), with NBA G League Players to comprise the fourth team. The four seven-player teams will compete in the mini… pic.twitter.com/8BcIRAZc4J