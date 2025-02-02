НБА: Лейкерс одержали победу над Никс, Оклахома разгромила Сакраменто
В ночь на воскресенье, 2 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 1 февраля
Юта – Орландо 113:99 (31:21, 28:26, 26:22, 28:30)
Юта: Секстон (22 + 8 передач), Коллинз (19), Коллиер (12 + 6 передач), Маркканен (12 + 11 подборов), Кесслер (8 + 15 подборов) – старт; Кларксон (16), Джордж (12), Сенсабо (9), Поттер (3), Филиповски (0).
Орландо: Ф. Вагнер (37), да Силва (9), Банкеро (9 + 6 передач), Блэк (4), Битадзе (3 + 8 подборов) – старт; Энтони (23 + 7 подборов), Картер (6), Ховард (5), Айзек (3), Г. Харрис (0).
Индиана – Атланта 132:127 (40:24, 28:40, 31:31, 33:32)
Индиана: Сиакам (20 + 9 подборов), Нембхард (19), Халибертон (17 + 9 передач), Матурин (17), Тернер (15) – старт; Топпин (18 + 9 подборов), Несмит (13), Шеппард (6), Брайант (5), Макконнелл (2 + 6 передач).
Атланта: Янг (34 + 17 передач + 5 потерь), Дэниэлс (23), Рисаше (17), Оконгву (12 + 11 подборов), Барлоу (10) – старт; Мэтьюз (14), Крейчи (5), Хантер (4 + 8 подборов), Уоллес (4), Нэнс (4).
Шарлотт – Денвер 104:107 (20:27, 26:27, 35:36, 23:17)
Шарлотт: Бриджес (24 + 12 подборов), Уильямс (20 + 15 подборов), Смит (19), Грин (6), Мицич (0) – старт; Диабате (12 + 7 подборов), Сет Карри (10), Симпсон (8 + 8 передач), Джеффрис (5), Вонг (0).
Денвер: Йокич (28 + 13 подборов + 17 передач), К. Браун (24 + 11 подборов), Дж. Мюррэй (20), Портер (15 + 10 подборов), Гордон (6) – старт; Ннаджи (6 + 5 блок-шотов), Стротер (5), Пикетт (3).
Хьюстон – Бруклин 98:110 (23:26, 15:27, 26:30, 34:27)
Хьюстон: Грин (29), Брукс (16 + 9 подборов), Адамс (11 + 7 подборов), Томпсон (8 + 10 подборов + 7 передач), Ванвлит (3) – старт; Исон (12 + 9 подборов), Шеппард (6), Уитмор (4 + 5 потерь), А. Холидэй (3), Тэйт (2), Грин (2), Лэндейл (2).
Бруклин: З. Уильямс (21 + 8 подборов), Расселл (18), Клэкстон (17), Джонсон (13 + 8 подборов), Уилсон (13 + 8 подборов) – старт; Шарп (13), Эвбуомван (7), Уотфорд (6), Симмонс (2).
Оклахома-Сити – Сакраменто 144:110 (36:31, 46:24, 31:35, 31:20)
Оклахома-Сити: Уиггинс (41 + 14 подборов), Гилджес-Александер (29 + 9 передач), Дорт (20 + 8 подборов), Хартенштайн (16 + 14 подборов + 6 передач), Уоллес (2) – старт; К. Уильямс (18 + 11 подборов), Джо (6), Дюкас (6), Джейлин Уильямс (6 + 13 подборов + 8 передач), Флэглер (0), Дженг (0).
Сакраменто: Фокс (20), Монк (19 + 7 передач), Дерозан (17), Сабонис (16 + 7 подборов), Мюррэй (14) – старт; Джонс (7), Картер (5), Джонс (5), Хертер (3), Эллис (3), Маклафлин (1), Макдермотт (0), Лайлс (0).
Миннесота – Вашингтон 103:105 (26:27, 31:31, 20:25, 26:22)
Миннесота: Макдэниэлс (23 + 12 подборов), Конли (16), Гобер (16 + 16 подборов), Александер-Уокер (14), Рид (8) – старт; Инглс (10), Кларк (9), Диллингэм (7 + 7 передач), Гарза (0).
Вашингтон: Кузма (31 + 8 подборов), Пул (19), Кулибали (14), Валанчюнас (13 + 10 подборов), Джордж (11) – старт; Кисперт (8), Холмс (6), Брогдон (3), Шэмпени (0), Кэррингтон (0), Гилл (0).
Сан-Антонио – Майами 103:105 (33:33, 23:27, 26:25, 21:20)
Сан-Антонио: Васселл (18), Пол (12 + 7 передач), Барнс (12), Касл (10 + 6 передач), Бэсси (9 + 15 подборов) – старт; К. Джонсон (19), Мамукелашвили (10), Шэмпени (6), Джонс (3), Сохан (2), Коллинз (2).
Майами: Адебайо (30 + 12 подборов + 9 передач), Хирро (11 + 8 передач), Д. Робинсон (8), Хайсмит (7), Уэйр (6 + 12 подборов) – старт; Розир (19 + 7 подборов), Йович (14 + 7 подборов), Хакес (10), Ларссон (0).
Нью-Йорк – Лейкерс 112:128 (32:32, 22:27, 35:32, 23:37)
Нью-Йорк: Харт (26 + 13 подборов + 11 передач), Брансон (17 + 7 передач + 6 потерь), Бриджес (16), Ануноби (13), Таунс (11) – старт; Ачиува (15 + 15 подборов), Макбрайд (12), Хукпорти (2), Топпин (0), Симс (0), Пэйн (0), Шэмет (0), Райан (0), Колек (0).
Лейкерс: Джеймс (33 + 11 подборов + 12 передач + 5 потерь), Ривз (27 + 6 передач), Хатимура (21), Кристи (15), Хэйс (4) – старт; Финни-Смит (15), Винсент (9), Джеймс-младший (2), Кнехт (2), Вандербилт (0 + 8 подборов), Колоко (0), Джемисон (0).
Портленд – Финикс 127:108 (31:27, 30:19, 37:33, 29:29)
Портленд: Эйтон (24 + 7 подборов), Грант (20), Камара (18 + 10 подборов), Саймонс (16 + 7 передач), Авдия (10) – старт; Шарп (16), Хендерсон (13 + 9 передач), Макгауэнс (4), Клинган (2), Рит (2), Мюррэй (2), Уокер (0), Рупер (0).
Финикс: Букер (37 + 5 потерь), Дюрант (22), Джонс (9), Данн (2), Ричардс (1 + 10 подборов) – старт; Бил (13), Д. Ли (7), О'Нил (5), Аллен (3), Моррис (3), Бол (2), Пламли (2 + 7 подборов), Игодаро (2), Гиллеспи (0).
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