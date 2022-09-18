Багатскис ушел в отставку с поста главного тренера сборной Украины - источник

Специалист покинет национальную команду по баскетболу после чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис принял решение завершить свою работу в составе национальной команды. Об этом сообщает фан-страница Киев-Баскета.

По информации источника, латвийский специалист и руководство ФБУ приняли решение не продлевать контракт, а сам коуч уже выбирает другие варианты продления работы в Европе.

Читай также: "Должны были быть в четвертьфинале": Тренер сборной Украины подвел итоги Евробаскета

Напомним, что Багатскис вывел сборную в финальную часть Евробаскета, где Украина преодолела групповой этап со второго места и остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв Польши.

Кроме того, отбор к ЧМ-2023 команда провалила и имеет лишь теоретические шансы преодоления отборочного цикла.

Ранее сообщалось, что ФИБА отобрала у Украины право на проведение Евробаскета-2025 в пользу Польши.