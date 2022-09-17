ФИБА отобрала у Украины право на проведение Евробаскета-2025 в пользу Польши

Мы потеряли право провести матчи группового этапа чемпионата Европы через три года.

В марте 2022 года ФИБА объявила, что Латвия, Кипр и Финляндия станут странами-хозяйками группового этапа Евробаскета-2025. Подтверждение четвертой страны затягивалось из-за военного вторжения РФ в Украину.

Дело в том, что именно наша страна была главным претендентом на проведение матчей четвертой группы турнира. Но спустя несколько недель после начала войны главы Европейской федерации решили дать себе и Украине некоторое время "до ноября" для принятия окончательного решения.

Однако, по сообщению польского издания Superbasket, на которое ссылается BasketNews, на заседании Правления ФИБА Европа было принято решение отдать право проведения группового этапа Польше. Решение уже принято, но оно должно быть официально утверждено на собрании.

Все хозяева автоматически получают шанс принять участие в финальном турнире, но при текущей системе они все равно будут участвовать в отборочных играх. Это означает, что их результаты включены в таблицу и могут повлиять на ситуацию других команд.

Из-за неудачи в первом квалификационном раунде ЧМ-2023, который завершился в июле, Польша начала отборочный раунд Евробаскета-2025 с начального этапа. И вдобавок ко всему, они также проиграли первую домашнюю игру Хорватии.

Читай также: Лидер сборной Германии подписал контракт с Лейкерс

Однако, поскольку они являются соорганизаторами, результаты следующих матчей ФИБА в ноябре и феврале уже не будут иметь значения.

Польша принимала весь Евробаскет в 2009 году. В 2015 году было введено разделение на четыре соорганизатора.