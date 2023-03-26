Форвард сборной Украины подписал контракт с французским клубом

Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров подписал контракт с французским Орлеаном, сообщает официальный сайт ФБУ.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист выступал за лидера украинской Суперлиги киевский Будивельник.

В кубке ФИБА Бобров принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал линию из 6.6 очка, 4.1 подбора и 2.2 передачи за 24 минуты на паркете.

Стоит отметить, что у Боброва есть опыт выступлений во Франции: в сезоне-2016/17 он играл за третьелиговый Кемпер, а прошлый сезон доигрывал в составе Нантерра.

На данный момент Орлеан занимает 11-е место во втором дивизионе Франции.

Ранее другой украинский баскетболист выиграл кубок Болгарии и стал MVP турнира.