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Баскетбол

Форвард сборной Украины подписал контракт с французским клубом

Украинский баскетболист продолжит свою карьеру за рубежом.
Сегодня, 17:59
Вячеслав Бобров / ФБУ
Вячеслав Бобров / ФБУ

Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров подписал контракт с французским Орлеаном, сообщает официальный сайт ФБУ.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист выступал за лидера украинской Суперлиги киевский Будивельник.

В кубке ФИБА Бобров принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал линию из 6.6 очка, 4.1 подбора и 2.2 передачи за 24 минуты на паркете.

Стоит отметить, что у Боброва есть опыт выступлений во Франции: в сезоне-2016/17 он играл за третьелиговый  Кемпер, а прошлый сезон доигрывал в составе Нантерра.

На данный момент Орлеан занимает 11-е место во втором дивизионе Франции. 

Ранее другой украинский баскетболист выиграл кубок Болгарии и стал MVP турнира.

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