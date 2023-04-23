Игрок Высшей лиги установил рекорд турнира, оформив первый в истории квадрупл-дабл

Андрей Гуцалюк вписал себя в историю украинского баскетбола, набрав шикарные статистические показатели.

Капитан Винницких Зубров Андрей Гуцалюк сотворил историю в матче против Полтавы в рамках второго этапа регулярки Высшей лиги Украины среди команд, которые борются за 9-17 места.

В прошедшем поединке, который завершился победой Зубров со счетом 127:53, Гуцалюк оформил первый в истории Высшей лиги квадрупл-дабл, сообщает официальный сайт ФБУ.

Лидер винницкого коллектива набрал линию из 54 очков (9/15 двухочковые, 11/19 трехочковые, 3/3 штрафные), 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов, а его рейтинг эффективности составил невероятные +71.

Читай также: Новицки вспомнил, как Брайант пытался убедить его перейти в Лейкерс

Стоит отметить, что 54 очка, набранные Гуцалюком, заняли четвертое место по результативности в истории Высшй лиги. Рекорд в сезоне-2010/11 установил Сергей Нетреба, набрав 63 очка. Ему же принадлежат второй и третий результаты (58 и 55 очков соответственно).

При этом рейтинг эффективности Гуцалюка побил рекорд, установленный Александром Рыхлюком в 2018 году (+58).