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Баскетбол

Новицки вспомнил, как Брайант пытался убедить его перейти в Лейкерс

История НБА могла пойти по другому сценарию, если бы Дирк перебрался в Лос-Анджелес.
Сегодня, 13:50
Дирк Новицки и Коби Брайант / Getty Images
Дирк Новицки и Коби Брайант / Getty Images

Недавно владелец Далласа Марк Кьюбан рассказал, как он чуть не договорился об обмене Коби Брайанта.

Теперь же легенда Маверикс Дирк Новицки рассказал, как "Черная Мамба" пытался убедить его перейти в Лейкерс. И хотя фанаты так и не увидели один из самых невероятных дуэтов в истории НБА, немец признался, что он получил нечто большее - уважение Коби. 

"Для меня было честью получить звонок от Коби. Я никогда не делал из этого большого секрета: я был большим поклонником Коби Брайанта. Для меня он по-прежнему лучший игрок, против которого я когда-либо играл в своей карьере", - цитирует Дирка Fadeaway World.

"Было очень круто получить этот звонок от него. Но я думаю, что он зауважал меня еще больше, когда я сказал: "Слушай, я здесь так долго, что хочу закончить карьеру именно в Далласе".

"Это то, что я в конечном итоге и сделал, и я рад, что сделал это. Несмотря на то, что в Далласе было несколько трудных лет, когда дела шли не очень хорошо. Но это часть этого, вы не можете быть там только в хорошие времена".

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Напомним, что в 2011 году Дирк Новицки принес Далласу его первое и пока что единственное чемпионство НБА. В Финале Маверикс в шести матчах обыграли Майами с супертрио Джеймс-Уэйд-Бош.

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