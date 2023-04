Новицки вспомнил, как Брайант пытался убедить его перейти в Лейкерс

Недавно владелец Далласа Марк Кьюбан рассказал, как он чуть не договорился об обмене Коби Брайанта.

Теперь же легенда Маверикс Дирк Новицки рассказал, как "Черная Мамба" пытался убедить его перейти в Лейкерс. И хотя фанаты так и не увидели один из самых невероятных дуэтов в истории НБА, немец признался, что он получил нечто большее - уважение Коби.

"Для меня было честью получить звонок от Коби. Я никогда не делал из этого большого секрета: я был большим поклонником Коби Брайанта. Для меня он по-прежнему лучший игрок, против которого я когда-либо играл в своей карьере", - цитирует Дирка Fadeaway World.

"Было очень круто получить этот звонок от него. Но я думаю, что он зауважал меня еще больше, когда я сказал: "Слушай, я здесь так долго, что хочу закончить карьеру именно в Далласе".

"Это то, что я в конечном итоге и сделал, и я рад, что сделал это. Несмотря на то, что в Далласе было несколько трудных лет, когда дела шли не очень хорошо. Но это часть этого, вы не можете быть там только в хорошие времена".

