iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Дэвис получил повреждение и покинул матч против Голден Стейт

Очередная травма.
Сегодня, 13:13       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Нападающий Далласа Энтони Дэвис не смог доиграть матч против Голден Стейт из-за травмы.

Во второй четверти Дэвис попытался совершить рывок, чтобы получить передачу в быстром прорыве, однако резко остановился, захромал и направился на скамейку запасных, попросив замену.

По данным ESPN, у игрока травма правой паховой области. В то же время команда назвала причиной досрочного завершения выступления Дэвиса спазмы правой паховой мышцы.

Ранее в этом сезоне Энтони уже пропустил 14 матчей из-за растяжения левой икроножной мышцы.

Добавим, что Йокич установил новый рекорд результативности в овертайме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Энтони Девис

Статьи по теме

Новичок Флэгг побил рекорд ЛеБрона Новичок Флэгг побил рекорд ЛеБрона
Купер Флэгг стал самым молодым игроком с серией 20+ Купер Флэгг стал самым молодым игроком с серией 20+
НБА: Детройт уступил Милуоки, Денвер одолел Индиану, победы Хьюстона и Далласа НБА: Детройт уступил Милуоки, Денвер одолел Индиану, победы Хьюстона и Далласа
Купер Флегг повторил достижение Леброна Джеймса в НБА Купер Флегг повторил достижение Леброна Джеймса в НБА

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: iM занял 19-ю строчку
просмотров

Последние новости

Формула 115:07
Шумахер возглавил топ самых пилотов в истории Формулы-1
Формула 114:51
Петер Заубер рассказал, как сорвалась сделка с Льюисом Хэмилтоном
Европа14:32
Манчестер Юнайтед готовится к уходу Майну
Теннис14:27
Рафаэль Надаль признался, готов ли он стать тренером
Киберспорт14:05
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: iM занял 19-ю строчку
Киберспорт13:58
Рожденный побеждать снова в деле. iM в топ-20 игроков HLTV 2025
Украина13:38
Шахтер создаст детскую футбольную академию в Европе
НБА13:13
Дэвис получил повреждение и покинул матч против Голден Стейт
Европа12:37
Будущее обороны Реала. Мадрид на грани потери двух лидеров защиты
Европа12:03
Главный тренер Кристал Пэлас объявил о своем решении остаться в команде или уйти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK