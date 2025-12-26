Дэвис получил повреждение и покинул матч против Голден Стейт

Нападающий Далласа Энтони Дэвис не смог доиграть матч против Голден Стейт из-за травмы.

Во второй четверти Дэвис попытался совершить рывок, чтобы получить передачу в быстром прорыве, однако резко остановился, захромал и направился на скамейку запасных, попросив замену.

По данным ESPN, у игрока травма правой паховой области. В то же время команда назвала причиной досрочного завершения выступления Дэвиса спазмы правой паховой мышцы.

Ранее в этом сезоне Энтони уже пропустил 14 матчей из-за растяжения левой икроножной мышцы.

