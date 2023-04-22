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Баскетбол

Карри резко высказался на тему дисквалификации Грина

"Шеф" напомнил, что Уорриорз не привыкать выпутываться из сложных ситуаций.
Сегодня, 12:50
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Голден Стэйт обыграл Сакраменто (114:97) в первом матче на своем паркете, сделав счет серии плей-офф 1-2 в пользу Кингз.

После поединка лидер "воинов" Стеф Карри прокомментировал ситуацию вокруг Дрэймонда Грина, который пропустил эту игру из-за дисквалификации.

"Серии плей-офф всегда сопровождают отвлекающие факторы и всевозможная шумиха. У нас получился непростой старт, 0-2", - цитирует Стефа Sports Illustrated.

"Мы хотели вернуться домой с правильным настроем и концентрацией, а потом нам сообщили, что Грин отстранен. Это был тяжелый удар, но вчера на тренировке у нас была хорошая энергия, мы понимали, какая перед нами стоит задача".

Источник: Getty Images

"Мы также понимали, что не можем никак повлиять на принятое решение, которое при этом считали неправильным, но победа в третьем матче давала шанс переломить ход противостояния, вернуть его в баскетбольное русло, и именно об этом нам все время говорил сам Дрэймонд".

"Мы сделали то, что должны были сделать. Говорят, что у Дрэймонда есть определенная репутация. У нас она тоже есть – мы способны возвращаться в сложных ситуациях".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри Дрэймонд Грин

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