Илон Маск платит за верификацию аккаунта ЛеБрона в Twitter

Генеральный директор Twitter Илон Маск подтвердил сообщения о том, что он лично платит за галочку в Twitter звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Начиная с 1 апреля Twitter начал удалять синий знак верификации аккаунтов, если их владельцы не собираются платить за данную услугу 8 долларов в месяц.

Джеймс в конце марта объявил, что не будет отдавать свои деньги за какую-то галочку.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️