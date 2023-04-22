Илон Маск платит за верификацию аккаунта ЛеБрона в Twitter

Генеральный директор Twitter Илон Маск подтвердил сообщения о том, что он лично платит за галочку в Twitter звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Начиная с 1 апреля Twitter начал удалять синий знак верификации аккаунтов, если их владельцы не собираются платить за данную услугу 8 долларов в месяц.

Джеймс в конце марта объявил, что не будет отдавать свои деньги за какую-то галочку.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

Однако время идет, а подтверждение его аккаунта как было на месте, так на нем и остается. Как оказалось, владелец социальной сети Илон Маск внес личные деньги за верификацию аккаунта "Короля", сообщает BasketNews.

Недавно Маск заявил, что подобная щедрость распространяется только на трех знаменитостей: ЛеБрона Джеймса, актера Уильяма Шетнера и писателя Стивена Кинга.

Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

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Напомним, что ЛеБрон Джеймс и его Лейкерс ведут борьбу с Мемфисом за право выйти во второй раунд плей-офф НБА. Следующая встреча этих двух команд состоится в ночь на воскресенье, 23 апреля.