iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Илон Маск платит за верификацию аккаунта ЛеБрона в Twitter

"Король" получает небольшую привилегию, войдя в число избранных любимчиков владельца социальной сети.
Сегодня, 11:54
Илон Маск и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
Илон Маск и ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Генеральный директор Twitter Илон Маск подтвердил сообщения о том, что он лично платит за галочку в Twitter звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Начиная с 1 апреля Twitter начал удалять синий знак верификации аккаунтов, если их владельцы не собираются платить за данную услугу 8 долларов в месяц.

Джеймс в конце марта объявил, что не будет отдавать свои деньги за какую-то галочку.

Однако время идет, а подтверждение его аккаунта как было на месте, так на нем и остается. Как оказалось, владелец социальной сети Илон Маск внес личные деньги за верификацию аккаунта "Короля", сообщает BasketNews.

Недавно Маск заявил, что подобная щедрость распространяется только на трех знаменитостей: ЛеБрона Джеймса, актера Уильяма Шетнера и писателя Стивена Кинга.

Читай также: Торонто уволил Нерса, принесшего команде ее единственное чемпионство НБА

Напомним, что ЛеБрон Джеймс и его Лейкерс ведут борьбу с Мемфисом за право выйти во второй раунд плей-офф НБА. Следующая встреча этих двух команд состоится в ночь на воскресенье, 23 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Илон Маск

Статьи по теме

Новицки вспомнил, как Брайант пытался убедить его перейти в Лейкерс Новицки вспомнил, как Брайант пытался убедить его перейти в Лейкерс
"Я никого не уважаю, он старый": ролевик Мемфиса набросился на ЛеБрона "Я никого не уважаю, он старый": ролевик Мемфиса набросился на ЛеБрона
Сын ЛеБрона снялся в промо-ролике нового голливудского фильма Сын ЛеБрона снялся в промо-ролике нового голливудского фильма
Гвардиола признал, что новичок Манчестер Сити так и не смог адаптироваться к его требованиям Гвардиола признал, что новичок Манчестер Сити так и не смог адаптироваться к его требованиям
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа14:26
Гвардиола признал, что новичок Манчестер Сити так и не смог адаптироваться к его требованиям
Бокс14:25
Стало известно, как будут распределяться гонорары между Усиком и Дюбуа
Киберспорт14:19
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа13:56
Каррагер: Арсеналу нужно что-то вроде чуда
Украина13:50
В матче Ворскла - Металлист суддя назначил четыре пенальти за первый тайм
НБА13:50
Новицки вспомнил, как Брайант пытался убедить его перейти в Лейкерс
Бокс13:41
Майк Тайсон предсказал победителя боя Уайлдер - Джошуа
Бокс13:22
Мейвезер заявил о готовности подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе в свой промоушен
НБА13:20
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Рэндла возглавил рейтинг
Европа13:19
Бавария определилась с судьбой Упамекано после провальных матчей против Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK