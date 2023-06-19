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Баскетбол

Исполком ФБУ предложил Прометею выступить в Высшей лиге Украины

Если полуфиналист Еврокубка хочет вернуться в Суперлигу, он должен будет пройти путь через низший дивизион.
Сегодня, 18:19
Прометей / https://www.prometeybc.com/ua
Прометей / https://www.prometeybc.com/ua

Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины предложил Прометею принять участие в чемпионате Украины среди команд Высшей лиги. Об этом было объявлено на официальном сайте ФБУ.

На внеочередном заседании исполкома ФБУ был рассмотрен вопрос о допуске коллектива из Слобожанского к участию в Суперлиге сезона-2023/24.

Также сообщается, что сам клуб ранее обратился к Федерации с соответствующим письмом.

Напомним, что прошлый сезон Прометей провел в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, в которой по итогам кампании-2022/23 стал чемпионом.

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Так как Прометей пропустил предыдущий сезон Суперлиги, по регламенту он может вернуться лишь пройдя через низший дивизион, которым и является Высшая лига Украины. 

По результатам голосования исполком ФБУ принял решение предложить полуфиналисту Еврокубка принять участие в Высшей лиге сезона-2023/24.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Высшая Лига ФБУ Прометей

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