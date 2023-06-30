Лидерка сборной Украины по баскетболу примет участие в чемпионате Европы по баскетболу 3х3

На предстоящем чемпионате Европы по баскетболу 3х3 женская сборная Украины получила отличное усиление.

Как сообщает главный тренер национальной команды Юрий Процюк, на континентальном первенстве поучаствует главная звезда женской сборной по баскетболу Алина Ягупова.

По словам Процюка, этому поспособствовал президент федерации баскетбола Украины.

"Открою только главную сенсацию - сборной Украины может помочь на чемпионате Европы 3х3 наша звезда - Алина Ягупова.

Переговорами с Алиной занимался лично президент ФБУ - Михаил Бродский, который сумел ее уговорить", - заявил специалист.

Напомним, ЧЕ-2023 по баскетболу 3х3 состоится в Ерусалиме с 5 по 7 сентября.