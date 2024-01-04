Лидер женской сборной Украины по баскетболу подписала контракт с грандом из Испании

Капитан сборной Украины Алина Ягупова продолжит каерьру в испанской Валенсии.

Украинка, которая ранее покинула турецкий клуб Чукурова, будет выступать за "летучих мышей".

В текущем сезоне Ягупова идет третьей в списке топ-скорерок Евролиги, набирая 16.0 очка в среднем за игру. В испанском чемпионате Алина будет играть впервые в карьере.

Валенсия занимает первое место в чемпионате Испании с 13 победами в 15 матчах и 5 место из 8 команд в группе "А" Евролиги.

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