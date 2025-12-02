Лидер сборной Украины осталась без клуба

Украинка Алина Ягупова покинула испанскую Валенсию. Стороны договорились о заблаговременном расторжении контракта, сообщает Onda Cero.

Обоюдное решение связано с личными проблемами защитницы. Ягупова якобы регулярно выпадала из тренировочного процесса. Клуб пытался вернуть баскетболистку в привычный ритм, но все попытки оказались тщетными.

В новом сезоне Ягупова сыграла всего 9 поединков в составе Валенсии. Средние цифры украинки в женской Евролиге – 7.3 очка, 2 подбора, 3.3 передачи и 1.3 перехвата за 18 минут на паркете.

К слову, мужская сборная Украины обыграла Данию в квалификации к ЧМ-2027.

