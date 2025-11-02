Реал разгромил Валенсию дома
"Сливочные" решили судьбу противостояния еще в первом тайме. Подопечные Хаби Алонсо забили "летучим мышам" три мяча.
Открыл счет Мбаппе, реализовав одиннадцатиметровый за игру рукой. Дальше француз результативно сыграл в касание после передачи Гюлера. А перед перерывом Беллингем прошел защитников и попал под дальнюю штангу.
Добил же Валенсию под занавес поединка Каррерас. Защитник сыграл на подборе и вколотил в девятку с угла штрафной. Реал остается лидером Ла Лиги (30 очков). Тем временем левантийцы в зоне вылета (9 пунктов).
Статистика матча Реал – Валенсия 11-го тура чемпионата Испании
Реал – Валенсия – 4:0
Голы: Мбаппе, 19 (пенальти), 31, Беллингем, 44, Каррерас, 82
Ожидаемые голы (xG): 2.80 - 0.47
Владение мячом: 65 % - 35 %
Удары: 21 - 4
Удары в створ: 11 - 1
Угловые: 7 - 1
Фолы: 14 - 7
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!