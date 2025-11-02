Реал разгромил Валенсию дома

"Сливочные" решили судьбу противостояния еще в первом тайме. Подопечные Хаби Алонсо забили "летучим мышам" три мяча.

Открыл счет Мбаппе, реализовав одиннадцатиметровый за игру рукой. Дальше француз результативно сыграл в касание после передачи Гюлера. А перед перерывом Беллингем прошел защитников и попал под дальнюю штангу.

Добил же Валенсию под занавес поединка Каррерас. Защитник сыграл на подборе и вколотил в девятку с угла штрафной. Реал остается лидером Ла Лиги (30 очков). Тем временем левантийцы в зоне вылета (9 пунктов).

Статистика матча Реал – Валенсия 11-го тура чемпионата Испании

Реал – Валенсия – 4:0

Голы: Мбаппе, 19 (пенальти), 31, Беллингем, 44, Каррерас, 82

Ожидаемые голы (xG): 2.80 - 0.47

Владение мячом: 65 % - 35 %

Удары: 21 - 4

Удары в створ: 11 - 1

Угловые: 7 - 1

Фолы: 14 - 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!