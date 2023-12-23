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Баскетбол

Лидер сборной Украины Ягупова покинула турецкий клуб

Спортсменка пробыла в команде полгода.
Сегодня, 14:59
Алина Ягупова / Getty Images
Алина Ягупова / Getty Images

Украинская баскетболистка Алина Ягупова сообщилао том, что завершила выступления за турецкий клуб Чукурова Мерсин.

Клуб и баскетболистка прекратили сотрудничество по согласию сторон.

Украинка присоединилась к Чукурову летом этого года и сыграла в чемпионате Турции 13 матчей, в которых набирала 13,0 очка, 5,5 передачи и 5,0 подбора.

Ягупова трижды выигрывала чемпионство в Турции в составе Фенербахче, а также однажды выиграла женскую Евролигу.

На счету украинки две награды MVP Евролиги.

Ранее сообщалось, что Михайлюк рискует пропустить следующий матч Бостона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алина Ягупова

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