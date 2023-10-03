Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24

Представляем вам видео-трансляцию поединков чемпионата Украины по баскетболу.

Сегодня, 3 октября, двумя матчами начинается новый сезон чемпионата Украины по баскетболу.

Все поединки пройдут в киевском бабле на арене GymMaxx.

ISPORT предлагает вам возможность смотреть онлайн-трансляцию каждого матча Суперлиги. Также на нашем сайте доступны результаты и расписание всех матчей украинского чемпионата.

Онлайн-трансляция матчей Суперлиги

Киевский бабл

3 октября, 16:00: Запорожье - Кривбасс

3 октября, 19:00: Будивельник - Днепр

Отметим, что в нынешнем сезоне участвуют 11 команд. 8 коллективов пройдут в четвертьфинальную стадию плей-офф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!