Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24
Представляем вам видео-трансляцию поединков чемпионата Украины по баскетболу.
Сегодня, 3 октября, двумя матчами начинается новый сезон чемпионата Украины по баскетболу.
Все поединки пройдут в киевском бабле на арене GymMaxx.
ISPORT предлагает вам возможность смотреть онлайн-трансляцию каждого матча Суперлиги. Также на нашем сайте доступны результаты и расписание всех матчей украинского чемпионата.
Онлайн-трансляция матчей Суперлиги
Киевский бабл
- 3 октября, 16:00: Запорожье - Кривбасс
- 3 октября, 19:00: Будивельник - Днепр
Отметим, что в нынешнем сезоне участвуют 11 команд. 8 коллективов пройдут в четвертьфинальную стадию плей-офф.
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