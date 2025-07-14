iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Сборная Украины проиграла заключительный матч в группе Евробаскета U-20

Украинцы с тремя поражениями получили в соперники в плей-офф победителя другого квартета.
Сегодня, 23:29       Автор: Игорь Мищук
Украина уступила Италии / ФБУ
Украина уступила Италии / ФБУ

В понедельник, 14 июля, молодежная сборная Украины провела заключительный матч на групповом этапе Евробаскета-2025 U-20.

Команда Валерия Плеханова после двух поражений снова потерпела неудачу, уступив в своем третьем матче Италии со счетом 60:80.

Самым результативным игроком в составе украинской сборной стал Даниил Сыпало, на счету которого 11 очков и 10 подборов.

Италия - Украина 80:60 (27:5, 18:18, 18:20, 17:17)

Украина: Сыпало 11+10 подборов, Кличко 8 - 4 потери, Сушкин 8+4 передачи - 4 потери, Лохманчук 2, Бутко 2 - старт, Йяму 8+5 подборов, Лищина 8, Колаволе 6+6 передач, Упыр 5, Ситар 2, Романица 0, Кузнецов 0

Проиграв все три матча группового раунда, сборная Украины заняла последнее место в квартете С и вышла в плей-офф на победителя группы D Сербию, которая одержала победы во всех своих трех поединках. Матч состоится в среду, 16 июля.

Напомним, что на старте группового этапа Евробаскета U-20 Украина проиграла Германии (62:64), а во втором туре уступила Бельгии (55:65).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евробаскет сборная украины по баскетболу u-20

Статьи по теме

Украина во второй раз проиграла на Евробаскете U-20 Украина во второй раз проиграла на Евробаскете U-20
Украина U-20 проиграла сверстникам из Германии на старте Евробаскета Украина U-20 проиграла сверстникам из Германии на старте Евробаскета
Вембаньяма определился относительно участия в Евробаскете-2025 Вембаньяма определился относительно участия в Евробаскете-2025
Евробаскет-2029 получил хозяев турнира Евробаскет-2029 получил хозяев турнира

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров

Последние новости

Сборные23:29
Сборная Украины проиграла заключительный матч в группе Евробаскета U-20
Бокс22:58
Усик презентовал в Лондоне восстановленную мозаику Аллы Горской, поврежденную в Мариуполе россиянами
Европа22:07
Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики
Европа21:35
Милан официально представил Модрича в качестве новичка
Киберспорт20:59
Ибрагимович попал на обложку Ultimate-издания EA FC 26
Бокс20:12
Бокс: расписание боев
Бокс20:08
Кроуфорд поддержал Пакьяо перед его возвращением в ринг
ЧМ-202619:42
Определено место проведения гостевого матча Украины с исландцами в отборе ЧМ-2026
Другие страны18:58
Представлена символическая сборная КЧМ-2025
Бокс18:29
Гонорары Усика и Дюбуа за реванш станут рекордными
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK