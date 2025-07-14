Сборная Украины проиграла заключительный матч в группе Евробаскета U-20

Украинцы с тремя поражениями получили в соперники в плей-офф победителя другого квартета.

В понедельник, 14 июля, молодежная сборная Украины провела заключительный матч на групповом этапе Евробаскета-2025 U-20.

Команда Валерия Плеханова после двух поражений снова потерпела неудачу, уступив в своем третьем матче Италии со счетом 60:80.

Самым результативным игроком в составе украинской сборной стал Даниил Сыпало, на счету которого 11 очков и 10 подборов.

Италия - Украина 80:60 (27:5, 18:18, 18:20, 17:17)

Украина: Сыпало 11+10 подборов, Кличко 8 - 4 потери, Сушкин 8+4 передачи - 4 потери, Лохманчук 2, Бутко 2 - старт, Йяму 8+5 подборов, Лищина 8, Колаволе 6+6 передач, Упыр 5, Ситар 2, Романица 0, Кузнецов 0

Проиграв все три матча группового раунда, сборная Украины заняла последнее место в квартете С и вышла в плей-офф на победителя группы D Сербию, которая одержала победы во всех своих трех поединках. Матч состоится в среду, 16 июля.

Напомним, что на старте группового этапа Евробаскета U-20 Украина проиграла Германии (62:64), а во втором туре уступила Бельгии (55:65).

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