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Баскетбол

Сборная Украины проиграла Сербии на Евробаскете U-20

"Сине-желтые" продолжили полосу неудач на турнире.
Сегодня, 18:00       Автор: Антон Федорцив
Сербия U-20 – Украина U-20 / FIBA
Сербия U-20 – Украина U-20 / FIBA

Молодежная сборная Украины потерпела четвертое поражение подряд на Евробаскете U-20. В первом раунде плей-офф подопечные Валерия Плеханова уступили сербской молодежке.

Балканцы мощно стартовали и быстро оторвались на 9 пунктов. Впрочем, украинские баскетболисты сумели выровнять игру. На финише первой четверти им удалось сократить отставание до пяти очков.

Но во второй десятиминутке Сербия U-20 привезла "сине-желтым" еще 5 пунктов преимущества. Третий игровой отрезок команда Плеханова отыграла на равных (20:20). Однако, перевернуть матч в финальной четверти ей не удалось.

Поражение отбросило сборную Украины U-20 в нижнюю часть турнирной сетки. Теперь "сине-желтые" будут соревноваться за 9-16-е места. Три худшие команды первенства вылетят в Дивизион B. Следующий соперник – молодежка Чехии.

Евробаскет U-20
1/8 финала
Сербия U-20 – Украина U-20 – 75:61 (18:13, 20:15, 20:20, 17:13)

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