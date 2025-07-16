Сборная Украины проиграла Сербии на Евробаскете U-20

Молодежная сборная Украины потерпела четвертое поражение подряд на Евробаскете U-20. В первом раунде плей-офф подопечные Валерия Плеханова уступили сербской молодежке.

Балканцы мощно стартовали и быстро оторвались на 9 пунктов. Впрочем, украинские баскетболисты сумели выровнять игру. На финише первой четверти им удалось сократить отставание до пяти очков.

Но во второй десятиминутке Сербия U-20 привезла "сине-желтым" еще 5 пунктов преимущества. Третий игровой отрезок команда Плеханова отыграла на равных (20:20). Однако, перевернуть матч в финальной четверти ей не удалось.

Поражение отбросило сборную Украины U-20 в нижнюю часть турнирной сетки. Теперь "сине-желтые" будут соревноваться за 9-16-е места. Три худшие команды первенства вылетят в Дивизион B. Следующий соперник – молодежка Чехии.

Евробаскет U-20

1/8 финала

Сербия U-20 – Украина U-20 – 75:61 (18:13, 20:15, 20:20, 17:13)

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