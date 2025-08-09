iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027

Украинская баскетбольная сборная разобралась со Словакией в отборочном поединке.
Сегодня, 19:29       Автор: Игорь Мищук
Украина обыграла Словакию / fiba.basketball
Украина обыграла Словакию / fiba.basketball

В субботу, 9 августа, сборная Украины провела второй матч в преквалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу.

После поражение от Швейцарии в стартовом поединке отбора подопечные Айнарса Багатскиса встречались с командой Словакии, которую обыграли со счетом 80:71.

Читай также: Украина драматично уступила Швейцарии в преквалификации ЧМ-2027

Завершив ничейным результатом 24:24 первую четверть, украинская сборная забрала две следующих, выйдя на заключительный отрезок игры с преимуществом в десять очков. По ходу последней четверти "сине-желтые" вели +17, но под конец встречи позволили сопернику сократить отставание.

Самым результативным игроком поединка стал украинский защитник Иссуф Санон с 23 очками.

Чемпионат мира-2027
Преквалификация. Группа А

Украина - Словакия 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)

Украина: Ковляр 14+5 передач, Ткаченко 5+6 подборов, Липовый 5+8 подборов, Войналович 6, Кравцов 7 - старт; Санон 23+6 передач+5 перехватов, Бобров 18+8 подборов, Ковалев 2, Бублик 0, Конев 0, Тыртышник 0, Сушкин 0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по баскетболу сборная Украины по баскетболу

Статьи по теме

Украина драматично уступила Швейцарии в преквалификации ЧМ-2027 Украина драматично уступила Швейцарии в преквалификации ЧМ-2027
Сборная Украины U-20 эпично проиграла Финляндии последний матч на молодежном Евробаскете Сборная Украины U-20 эпично проиграла Финляндии последний матч на молодежном Евробаскете
Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Исландии U-20 на Евробаскете Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Исландии U-20 на Евробаскете
Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Сборные19:29
Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
Европа19:26
Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель
Теннис19:10
Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати
Европа18:57
Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ
Европа18:42
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко
Европа18:28
Ньюкасл договорился о трансфере защитника итальянского топ-клуба
Украина17:55
УПЛ: Кривбасс одержал победу над Металлистом 1925, ЛНЗ переиграл Эпицентр
Европа17:47
Миколенко травмировался в последнем матче предсезонной подготовки
Европа17:33
Борнмут быстро нашел замену Забарному
Украина17:28
ЛНЗ одержал домашнюю победу над Эпицентром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK