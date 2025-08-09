Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
В субботу, 9 августа, сборная Украины провела второй матч в преквалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу.
После поражение от Швейцарии в стартовом поединке отбора подопечные Айнарса Багатскиса встречались с командой Словакии, которую обыграли со счетом 80:71.
Завершив ничейным результатом 24:24 первую четверть, украинская сборная забрала две следующих, выйдя на заключительный отрезок игры с преимуществом в десять очков. По ходу последней четверти "сине-желтые" вели +17, но под конец встречи позволили сопернику сократить отставание.
Самым результативным игроком поединка стал украинский защитник Иссуф Санон с 23 очками.
Чемпионат мира-2027
Преквалификация. Группа А
Украина - Словакия 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)
Украина: Ковляр 14+5 передач, Ткаченко 5+6 подборов, Липовый 5+8 подборов, Войналович 6, Кравцов 7 - старт; Санон 23+6 передач+5 перехватов, Бобров 18+8 подборов, Ковалев 2, Бублик 0, Конев 0, Тыртышник 0, Сушкин 0.
