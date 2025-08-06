Украина драматично уступила Швейцарии в преквалификации ЧМ-2027

В среду, 6 августа, сборная Украины провела свой стартовый матч в преквалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу.

Первым соперником подопечных Айнарса Багатскиса стала команда Швейцарии, которой "сине-желтые" уступили со счетом 64:66.

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Швейцарцы взяли первые две четверти и ушли на большой перерыв с преимуществом в три очка. Тем не менее после украинцы сумели отыграться и после третьего игрового отрезка вели в два балла.

В последние 30 секунд противостояния при равном счете соперники обменялись трехочковыми, но все же Швейцарии удалось вырвать победу за 0,6 секунды до конца матча. Вячеслав Бобров ответил своим двухочковым, но забросил уже после завершения игрового времени.

Чемпионат мира-2027

Преквалификация. Группа А

Швейцария - Украина 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17)

Украина: Ковляр 12+10 подборов, Тыртышник 3, Ткаченко 13, Ковалев 11, Бобров 9+6 подборов - старт; Кравцов 7, Липовый 5+6 подборов, Санон 4+7 подборов, Конев 0, Сушкин 0.

Далее сборная Украины в преквалификации ЧМ-2027 проведет два номинально домашних матча в Риге против Словакии (9 августа) и Швейцарии (16 августа). Завершающий гостевой поединок со Словакией запланирован на 20 августа.

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