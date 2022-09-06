Пустовой назвал ключ победы над Италией на Евробаскете-2022

В рамках третьего матча на чемпионате Европы по баскетболу сборная Украины добыла победу над сборной Италией.

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой прокомментировал победу. По словам спортсмена, украинская команда отдала все силы ради победы.

"Это была очень важная игра для нас. Мы играли жестко, особенно в защите. Это был наш ключ к победе".

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"Многие молодые игроки показали хороший баскетбол. Мы играли очень хорошо как команда", - приводит слова Пустового FIBA Media.

Отметим, что сборная Украины обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы и после трех побед лидирует в группе С вместе с Грецией, которая также выиграла три своих матча. В следующем туре Евробаскета-2022 сборная Украины во вторник, 6 сентября, сыграет против Греции.