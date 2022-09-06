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Баскетбол

Яннису не хватило трех очков, чтобы побить рекорд результативности Евробаскета

Действующий рекорд принадлежит одному легендарному немцу.
Сегодня, 20:43
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images
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В рамках четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу сошлись сборные Украины и Греции. Несмотря на отличную первую половину игры для украинской команды, вторая ее часть (особенно третья четверть) поменяла ход встречи, которая завершилась победой греков со счетом 99:79.

Лучшим игроком поединка заслуженно стал бигмен Милуоки Яннис Адетокумбо, выдавший невероятное выступление: за 27 минут на паркете он набрал 41 очко и 9 подборов.

Согласно аккаунту Евробаскета в Twitter, это второй показатель результативности в истории чемпионата Европы - Яннису не хватило всего трех очков, чтобы побить многолетний рекорд Дирка Новицки, набравшего 43 очка в одной игре Евробаскета в далеком 2001 году.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

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